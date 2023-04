Antártida: del complejo relevo de dotación de la base San Martín a la vista a la tumba de Pujato

El jefe de la dotación entrante es el mayor del Ejército Argentino, Mauro David Figueroa Morales, quien afirmó que “los que tenemos esta vocación de servir a la patria decimos que es la Antártida la que lo elige a uno; es un enorme orgullo y una responsabilidad máxima que la asumo con el máximo de carácter y actitud porque no hay manera de no comprometerse con esta hermosa misión de sostener nuestra soberanía en este lugar”.

“Para esta campaña tenemos el desafío de completar la construcción del nuevo laboratorio multidisciplinario que va a complementar al actual, que se encuentra en la parte más antigua de la base y que le va a dar más capacidades y comodidades a los proyectos científicos que se desarrollan en esta base”, destacó.

Una decisión importante y una preparación rigurosa

Figueroa Morales subrayó que: “Llegar acá no es algo que se decida o se haga de la noche a la mañana, todo el personal de cada dotación tiene que pasar por un curso muy riguroso a lo largo de todo el año previo, todos nos hacemos chequeos físicos y psicológicos muy extensos, y hay muchas operaciones logísticas previas que requieren de muchos cálculos sobre las tareas a realizar”.

“Sostener la base funcionando a lo largo de todo el año requiere de unos 130 mil litros de combustible para los generadores y para los vehículos, pero uno de nuestros desafíos más grandes es la provisión de agua dulce porque no hay cerca ni un arroyo, ni un lago ni nada parecido; todos los días tenemos que organizarnos para salir a picar hielo para ponerlo cerca de alguna de las fuentes de calor de la base y que se derrita”, detalló.

En ese sentido, enfatizó que “también tenemos que sobreponernos a la soledad que puede sentirse en un lugar tan alejado como este en el que cada uno de los integrantes de la dotación sabe que está lejos de la familia que los espera pero que a la vez están con ellos siempre a través de las comunicaciones satelitales que algunos días funcionan y otras se complican por el clima”.

“El ‘llamado’ de la Antártida a cada uno le llega de manera particular, en mi caso fue a través de un oficial superior que me dijo que yo tenía todas las condiciones necesarias para esto y me alentó a presentar la nota de pedido; yo ya tenía la aptitud de montaña y esa formación comparte muchos valores con la tarea antártica como el valor del trabajo grupal y la abnegación”, recordó.

“Las palabras no alcanzan para explicar la Antártida, este aire, este frío, aunque te vayas a Ushuaia o a cualquier otro lugar no lo volvés a encontrar más; acá todo se vive con mucha humanidad y respeto por la naturaleza, todos los pactos y acuerdos internacionales sobre protección ambiental no sé en qué otro lugar del mundo funcionan con la misma calidad, detalle y eficacia que en la Antártida”, completó Figueroa Morales.