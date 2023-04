“¡Andá a comprar de vuelta!”: se prendió fuego la carne, se rieron del asador y el video se viralizó

No es para cualquiera

El asado se le quemó todo y las llamas no pararon

El arte de hacer un buen asado requiere de algunos cuidados que sólo quien realiza el ritual de preparar el fuego conoce. Un hombre, en un descuido, vio cómo todo su almuerzo se echaba a perder cuando las llamas comenzaron a cubrir el asado que estaba preparando para sus amigos. El video en pocos días acumuló un millón y medio de visualizaciones y los comentarios más divertidos.

La cuenta de TikTok de Héctor, @hectorjgg9119, compartió el momento en el que el hombre, al frente de la parrilla, preparaba el asado sin imaginar lo que iba a suceder sólo unos segundos después cuando todo se fue de control.

Un hombre estaba haciendo un asado, se le prendió fuego y todo fue viral: “Andá a comprar de vuelta” https://t.co/kpAwPODMzm — TN – Todo Noticias (@todonoticias) April 3, 2023

Fuente: TN

Mientras cuidaba una parte de la parrilla, en otro sector, una gran llama comenzó a envolver toda la carne. Ahí, se puede observar al hombre haciendo malabares para retirar los pedazos que aún no se habían chamuscado. De fondo, la burla de un amigo, que lo estaba grabando y no pudo contener la risa fue muy comentada en la publicación.

“Andá a comprar de vuelta”, le dijo entre risas su “amigo”, mientras el asador tomaba un balde con agua para arrojarlo de lleno a la parrilla, cuando las llamas ya estaban totalmente fuera de control.

MUCHA RISA

El video despertó risa entre los usuarios de la red social china y muchos se preguntaban por qué el hombre tardaba tanto en sacar la carne de la parrilla. Recibió 26 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios de quienes no podían creer lo que le acababa de suceder.

“Ese que hace burla y se ríe no se quién es pero no lo invites más”, “Ese estilo de asado nunca lo probé”, “Va a salir en el punto justo”, ¿Qué te pasó, compa? Tirá agua para apagarlo o es una nueva táctica para hacer asado”, “Cómo va a sacar primero los que no se están quemando”, “¿Cómo hacen para llegar a esa instancia?”, “Encima lo saca con toda la paz. ¡Sacalo rápido!”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

Mirá el video en este link:

https://cdn.jwplayer.com/previews/FDKnxjCu