Amsafé se suma al pedido de Justicia por los 20 años de inundación en Santa Fe

Hace 20 años el agua arrastraba todo a su paso, y no solamente lo material, más de 50.000 alumnos/as estuvieron inundados y más de 100 escuelas funcionaron como centros de evacuados, donde miles de docentes trabajaron como voluntarios/as solidariamente, abrazando y construyendo nuevamente los sueños de cada comunidad educativa.

Desde Amsafé reconocieron el inmenso trabajo de todos/as los/as docentes que llevaron a cabo en ese momento, sosteniendo la Escuela Pública.

El recuerdo es imborrable y está guardado en la memoria, así como el frío y el desamparo del Estado invadiendo nuestras casas y nuestros barrios, volvemos a reclamar justicia para que todos los responsables políticos de esta tragedia sean juzgados y condenados. Juicio y castigo a los inundadores.

La Escuela Siempre (Ezequiel Ávila)

29 de abril,

Soledad, negligencia, oscuridad.

Una ciudad inundada de dolor,

un pueblo sangrando olvidos.

Y una escuela, sí una escuela.

Una escuela pública, la escuela nuestra.

La misma que el gobierno había herido.

Ahí estaba de pie, como siempre,

abriendo maternalmente sus puertas,

siendo nido, cobijo, ilusión.

Y ahí estaban los docentes,

poniendo sus corazones,

sus brazos, sus espaldas, sus sueños,

a disposición del pueblo.

Y acá están hoy,

nuevamente,

la escuela y sus docentes.

Sosteniendo el futuro,

sembrando esperanzas en cualquier contexto.

Recordando, luchando,

manteniendo viva la memoria colectiva,

y pidiendo justicia.

YA NO PODRE de Mario Diaz (Santo Tome)

YA NO PODRE CAMINAR.

LAS CALLES QUE TANTO QUIERO .

PERO EL NOMBRE DE MI BARRIO .

NO SE OLVIDA . NO LO DEJO .

YA NO PODRE VOLVER .

A LA CASA DE MIS ANCESTROS .

PERO CON FUERZA Y TRABAJO .

REGRESARE EN EL TIEMPO .

YA NO PODRE MIRAR .

EL ALBUM DE LOS RECUERDOS .

PERO LA MEMORIA TENGO .

PARA ACORDARME DE ELLOS .

YA NO PODRE ABRIR .

EL BAUL QUE TANTO QUIERO .

DONDE GUARDABA EL PASADO .

DE BELLOS TIEMPOS VIVIDOS .

YA NO PODRE TENER .

LO QUE CONSEGUI EN EL TIEMPO .

PERO ME QUEDA EL ESFUERZO .

PARA INTENTARLO DE NUEVO .