Allanaron el Sanatorio de Niños de Rosario por denuncias contra dos enfermeras de Neonatología

Personal del Organismo de Investigaciones de Santa Fe realizó en las primeras horas de este jueves un allanamiento en el área de Neonatología del Sanatorio de de Niños de Rosario deivados de causa que investiga denuncias sobre presunto maltrato de bebés que involucran a dos enfermeras pero no a la institución de salud privada.

La investigación está a cargo de la fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio Viviana O’Connell. Fue ella quien ordenó los procedimientos, iniciados alrededor de las 7. De los mismos, además del personal policial, intervinieron integrantes del Instituto Médico Legal.

El operativo, en principio para recolectar documentación, fue en las instalaciones de Alvear y Rioja. No hay información preliminar, pero trascendió que por el momento la investigación no está enfocada en el centro de salud perteneciente al Grupo Oroño sino en dos enfermeras, tanto por malatrato de recién nacidos como por administrar medicación no indicada, en particular sedantes.

Información en proceso…