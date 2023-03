Allanan comisaría 21ª por la denuncia de la desaparición de un joven detenido en la seccional

La mamá de Fernando Barbosa, de 18 años, fue este lunes a llevarle ropa al muchacho, pero allí le indicaron que no estaba en esa dependencia policial. Hubo una movilización de familiares y amigos por la noche. Internos le aseguraron que Fernando si estuvo allí

Este martes por la mañana comenzó un operativo por parte de la Policía Federal de allanamiento en la comisaría 21ª, ubicada en Arijón 2349, en la zona sur por la denuncia de una joven de 18 años que desapareció de la seccional.

Fernando Barbosa salió de su casa el sábado por la tarde y no volvió. Su mamá, Yesica relató que esperaron 24 horas y realizaron la denuncia en la comisaría 20ª que le correspondía por jurisdicción. Allí le dicen que se dirija a la seccional 21ª y con DNI en mano le pide al jefe que la atiende si su hijo estaba en esa dependencia. “Se llevó el DNI dentro y cuando volvió lo tiró en el mostrador y me dijo que si estaba dentro, que si quería que le traiga ropa y comida. Volvimos a dejarle sus pertenencias y ese supuesto jefe había salido a hacer un trámite y no volvió más. Otro policía le dijo a mi marido que vuelva el lunes a la mañana porque el jefe estaría allí por la mañana. La ropa y la comida se las dejamos”, explicó la mamá.

A Fernando no lo anotaron en el libro de ingresos. No figura ni que entró ni que salió de la comisaría. Pero a su mamá le dijeron que estaba allí. El lunes cuando vuelven a buscar a su hijo y poder conocer el por qué estaba detenido, le aseguran desde la comisaría que Fernando no estaba allí.

Familiares, vecinos, amigos se movilizaron este lunes a la puerta de la comisaría, a la vez que realizaron la denuncia. Hubo disturbios, incluso dentro de la seccional donde los 11 internos que se encontraban en esa dependencia quemaron colchones y patearon puertas.

Yesica junto a su suegra pudo ingresar a la seccional y llegar hasta el calabozo donde estaban los reclusos. Con celular en mano mostraba la foto de su hijo y según relató la mujer le aseguraron que su hijo estuvo ahí. No en el calabozo sino sentado en frente en una silla y todo golpeado.

En medio de los disturbios sacaron a unos 5 detenidos y los trasladaron. Uno de ellos logró entregar un papel a su pareja y ésta se los acerco a familiares. Yesica contó que la nota decía: “Yo estoy bien, estoy asustado, el pibe estuvo acá”.

Este martes por la mañana comenzó el allanamiento en la seccional por parte de las Fuerzas Federales. Secuestraron celulares, el libro de guardia y estudian las cámaras de la zona.

Cuidado

“No hay registro que ingresó” a la seccional, advirtió el ministro de Seguridad Claudio Brilloni en declaraciones a Radio Dos, y de inmediato pidió “cuidado con el tratamiento de la información”. “Como ministro exigí saber si este muchacho estuvo en la comisaría y lo que me informan es que no hay registro de que esta persona haya estado en la subcomisaría 21ª. No obstante ello estamos poniendo todos los recursos, estamos interesados en dar con su paradero”, describió.

“Trajimos al personal policial en turno durante ese día para que se pongan a disposición de la Justicia, que den explicaciones de todos los acontecimientos que se dieron en el día y en la noche, con lujo de detalles”, agregó, para luego cerrar: “Estamos preocupados por su paradero”.