Allanamientos en una empresa bursátil tras las detenciones de policias

Tras las detenciones el viernes pasado de dos uniformados, identificados como el subinspector David Luciano Esteban Arellano quien se desempeña como verificador de la Unidad Regional II de Rosario y el suboficial Marcos Emanuel Barúa, quien cumplía servicio en la comisaría 9ª, en un galpón donde comían un asado altos jefes policiales en el marco de una pesquisa por asociación ilícita, encubrimiento agravado y violación de secreto que se desprendió de la pesquisa por el crimen del barra Nelson “Chivo” Saravia, se realizaron varios allanamientos este lunes por la tarde.

La medida fue pedida por los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y José Luis Caterina de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos y tuvieron por objeto secuestrar material de interés para la causa, incluido material digital.

Las medidas fueron realizadas por la Unidad Especial de Investigación de Crimen Organizado, y el apoyo de la Tropa de Operaciones Especiales. Tuvieron lugar en Mitre al 700 donde se encuentra la empresa Brancatelli S.A. que opera en la bolsa. Los investigadores fueron allí con el fin de secuestrar documentación.

Además allanaron una habitación de un hotel céntrico, ubicado en Corrientes al 1500, y detuvieron en la calle a un hombre cuyas iniciales son J.L. V. quién será imputado en los próximos días. Según trascendidos habría actuado como intermediario entre el ex policía Juan José Raffo y la firma allanada.

Este martes

El subinspector David Luciano Esteban Arellano y el suboficial Marcos Emanuel Barúa, fueron detenidos en un galpón de Guatemala al 2200 mientras comían un asado con otras personas. Entre ellas estaban el comisario retirado Alejandro Franganillo, quien fuera jefe antidrogas de la Policía provincial 15 años atrás; el actual jefe de la UR VI de Villa Constitución y ex titular de la Jefatura rosarina Marcelo “Malevo” Mendoza (también ex Drogas Peligrosas); el subdirector retirado Marcelo Bazán (ex jefe de la Alcaidía de Rosario); el subdirector retirado Eduardo Zapata (quien fuera inspector de zona en Villa Gobernador Gálvez, acusado luego de encubrir a un familiar en un caso de gatillo fácil en Puente Gallego), y tres civiles identificados como Hernán D., Carlos Z. y Hugo I., contó un fuente policial.

Además allanaron las casas particulares de Arellano y Burúa. También la casa de Mendoza y Franganillo. Según la información policial, en el caso el ex uniformado Juan José Raffo, quien en su momento denunció la existencia de cajas negras policiales y puso en jaque a los mandos policiales al presentar cifras y nombres, fue condenado en 2018 a cinco años y 10 meses de cárcel en el juicio por asociación ilícita y homicidios contra la banda de Los Monos, se encuentra prófugo.

Los dos primeros serán imputados, y la acusación está vinculada a información que le brindaron a Guillermo Chupa Sosa que derivó en el crimen de Chivo Saravia asesinado en octubre del 2021 en San Nicolás 3700, un crimen que fue organizado en la casa de Chupa Sosa según surgió de las cámaras de seguridad del lugar.

Para la Fiscalía Regional Rosario, los organizadores del crimen fueron Chupa Sosa y Nicolás Alejandro “Rengo” Ficcadenti. Este último en ese rol de líder de la barra, se ocupó de la logística, además de tomar un arma e ir a la casa de la víctima. Para la Fiscalía, el homicidio se enmarcó en una lucha de poder dentro de la sucesión de la barra del club. Edery explicó que todos los involucrados son parte de una facción del paravalanchas encabezados por Sosa y Ficcadenti.

Otros de los participantes en el hecho fueron, según la acusación, Brian Alexis D., Juan Manuel A., Jonatan Ezequiel B. y Kevin Nahuel J., imputados junto con los dos organizadores, además de Alexis Gabriel O., quien cayó unos días después de la audiencia de acusación formal a los seis primeros involucrados.

El crimen de Jimi

El crimen de Lorenzo Jimi Altamirano, un músico que fue elegido al azar, secuestrado y ejecutado frente a la puerta 6 de la cancha de Newwell´s, ocurrió el 1 de febrero. Junto al cuerpo dejaron un cartel con un mensaje dirigido a narcos y barras del club.

La semana pasada hubo allanamientos en los penales federales de Marcos Paz, donde está preso Guille Cantero; Ezeiza, y Rawson, en el marco del crimen de Jimi. Los investigadores presumen que lo eligieron al azar los integrantes de Los Monos detenidos en Rawson para enviarles un mensaje a sus pares alojados en Ezeiza a partir de una millonaria deuda por un cargamento de droga.