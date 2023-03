Algunas ideas sobre la crisis de la seguridad pública

Por Juan José Giani

En primer lugar, en los ultimos años las distintas fuerzas políticas han fracasado en el correcto abordaje del problema, lo que exige humildad y prudencia en los pronunciamientos públicos tanto del oficialismo como de la oposición.

Por otro lado, el principal problema del gobernador Perotti es que en su momento exageró las críticas y prometió en lo inmediato “Paz y orden”. Ahora paga el precio de haber creado expectativas excesivas que no pudo cumplir. Además, el ahora Frente de Frentes habla como si hubiese nacido de un repollo. La alianza entre socialistas y radicales en gestión solo se pudo administrar el problema, sin resolverlo de ninguna manera.

Desde el punto de vista conceptual, Marcelo Sain marcó un rumbo correcto, pero su soberbia y su torpeza política abortó el proceso. “Las políticas de estado” muchas veces son retórica vacía, pero este no es el caso. Hay que construir un amplio consenso sobre un conjunto de iniciativas básicas (políticas sociales inclusivas, cortar el vínculo entre la policía y el delito, una justicia mas eficiente, etc) y sostenerla por un largo tiempo. Y sacar el tema de la competencia electoral y el chicaneo de corto plazo. Lo mismo se aplica al vínculo entre las distintas jurisdicciones. Este es un tema que compete a Municipalidad, Provincia y Nación. Debe haber coordinación y esfuerzos convergentes, no polémicas para establecer de quien es la responsabilidad principal.

Hay que decirle la verdad a la población de entrada. Acá no hay soluciones inmediatas ní magícas. Si se hacen las cosas bien, alcanzar niveles razonables de seguridad pública llevará seguramente más de un período de gobierno.

Es más, si el rumbo es el apropiado y se tocan intereses delictivos es muy probable que esos intereses generen situaciones de ingobernabilidad. Hay que estar preparados (los gobiernos y la sociedad) para eso.