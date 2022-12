Alguien va a escuchar tu remera: tienda rosarina online se sumó al punzante “qué mirá bobo” de Messi

Julia Elisio es de Rosario y hace un año y medio creó la marca Black to Black con la que vende a través de una tienda online remeras de algodón estampadas. Siempre atenta a frases virales para convertirlas en motivos gráficos de los atuendos, el mismo día en que la Selección argentina de fútbol le ganó a Países Bajos por penales y tras el partido Leo Messi soltó la frase: “Qué mirá bobo, andá pa allá”, al inicio de una nota y dirigida a un jugador holandés que se encontraba detrás de la cámara, Julia replicó la calentura de la pulga y comenzó a comercializar el nuevo modelo.

La frase de Messi coronó un cierre de partido maradoneano, con una previa en la que el DT de Países Bajos Louis Van Gaal (que en su momento había ninguneado a otro rosarino, Angelito Di María, en el Manchester United) “le faltó el respeto” a la Scaloneta, según evaluó el propio Leo al terminar el choque; en el último penal de la serie, cuando el Toro Martínez caminaba hacia el punto del penal desde el medio de la cancha fue abordado por cuatro hombres naranjas que lo hostigaron, igual que el arquero holandés, antes de que pateara. Fue el caldo de cultivo que detonó la explosión del equipo argentino contra sus rivales cuando el Toro Martínez convirtió, y de las posteriores declaraciones del capitán albiceleste, por las cuales la FIFA evalúa sanciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Back to black Remeras Rosario (@backtoblackros)

En ese particular contexto que no sólo incluye el final deportivo para el infarto cuenta Julia a El Ciudadano.“Vendemos remeras a pedido, y cuando ocurre algún evento importante como el Mundial estamos muy atentos, más cuando la gente que me sigue es muy futbolera. Rápidamente, ante el video que se viralizó, hice un boceto. Lo mandé a grupos por Whatsapp y al Instagram de la marca”.

La frase de Leo también le hace ganar nuevos enemigos: el topo Giggio que le hizo a Van Gaal, que fuera patentado por Juan Riquelme contra el entonces presidente de Boca Mauricio Macri, es un nuevo gesto del Messi al que poco le importa lo que diga el poder, el que le ganó ya dos particulares títulos en la prensa concentrada, elitista y antipopular: “El futbolista extraordinario no pudo contener al hombre vulgar” (La Nación) y “Cuando termine el partido con Croacia la Argentina habrá caminado el Mundial sin enfrentar a campeones” (Clarín).

A poco de andar, la iniciativa de Julia ya tiene 10 encargadas y varias consultas. Es que una vez hecho el pedido, hay que acordar el talle, si es en blanco o en negro, si va con foto o la frase sola. “Fue todo muy rápido, no hice tiempo de subir la remera a la tienda online, por lo tanto no pude poner el precio, que es de 3.500 pesos. Son todas remeras de algodón”, recalcó.

Lo cierto es que a esta astucia rosarina y que hace guiño a la frase del mejor jugador del mundo que nació en la misma ciudad, se comenzaron a comercializar en todo el país tanto remeras como tazas con la frase que quedará en la historia del deporte. Una frase made in barrio La Bajada de Rosario, de donde Leo partió siendo apenas un niño, descerrajada con una tonada que no perdió pese a vivir casi toda su vida adulta en Cataluña.