Alertan que Rosario tendrá este jueves fuertes ráfagas de viento y otra vez mucho humo de las islas

Tal como lo anticipó el Observatorio Ambiental de la UNR, la persistencia de focos ígneos frente a San Nicolás, Zárate y Ramallo sumada al fuerte viento del noroeste, hizo que el olor a humo invadiera el Área Metropolitana de Buenos Aires, durante este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en sus redes sociales sobre “presencia de humo y reportes de olor a quemado por incendios nuevamente en el Delta del Paraná. El sur de Entre Ríos y norte de Buenos Aires son las zonas más afectadas”.

De acuerdo a lo pronosticado por el Observatorio Ambiental de la UNR, si se produce una rotación del viento, en las próximas horas, el humo podría avanzar hacia la ciudad de Rosario, luego de varias semanas en que la situación se mantuvo controlada, y sin presencia de humo en la región.

Vale recordar que las reiteradas quemas de pastizales en campos ubicados en el Delta del Paraná vienen afectando a los habitantes de Rosario, ciudades bonaerenses y entrerrianas desde hace varias semanas por el humo y fuerte olor a quemado.

🔴URGENTE | Imágenes de los #incendios en el Delta del Paraná desde Ramallo, Bs As. El #humo alcanza a varias zonas aledañas de esta provincia y también Entre Ríos. ⚠️Reportes de olor a quemado en CABA y otras ciudades.

📸Vía Charlas Met y usuarios de Twitter. pic.twitter.com/KvPicLzznu — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 12, 2022

Esta situación despertó el fuerte malestar de ambientalistas e intendentes santafesinos, que realizaron varias protestas en Rosario y en el Obelisco en reclamo del tratamiento de la ley de Humedales en el Congreso.

Día de perros

Por su parte, desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (SAT) anticiparon que para este jueves “se esperan vientos fuertes con ráfagas que pueden superar los 55 km/h del sector sur/sudeste, con un posterior descenso en los valores térmicos”.

Ese pronóstico también coincide con el del Servicio Meteorológico Nacional, que anuncia chaparrones por la madrugada del jueves, lluvias aisladas por la mañana y temperaturas que podrían alcanzar una máxima de 21º C y mínima de 14º C, muy por debajo de los 30º C de este miércoles.

También coincide la información suministrada por el SAT, al indicar ráfagas que oscilarán entre los 51 y 59 kilómetros en la hora, cuya dirección predominante es el sur y sudeste para la madrugada, mañana y tarde de manera respectiva.