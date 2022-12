Alerta Scaloneta: Di María tiene una sobrecarga y es duda para el sábado

El extremo rosarino salió con una molestia en el cuádriceps y si bien no hay lesión, su presencia ante Australia en octavos está condicionada a la decisión del entrenador argentino. Si no juega, las opciones pueden ser Lautaro Martínez, Paulo Dybala o Thiago Almada

El seleccionado argentino tuvo una gran actuaciáon ante Polonia y ahora mira con ilusión el cruce de octavos de final del sábado ante Australia. Y mientras disfruta de la clasificación tras un inicio desfavorable, Scaloni reza por la situación física de una de las figuras: Ángel Di María.

El delantero rosarino salió con una contractura, y tras los estudios realizados se determinó que no hay lesión, aunque tiene una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna derecha y está en duda su presencia desde el inicio para el partido del sábado a las 16 frente a los australianos.

El héroe del Maracaná sintió la molestia durante el inicio del segundo tiempo contra Polonia y el entrenador Lionel Scaloni lo sacó por precaución a los 15 minutos por Leandro Paredes. El jugador de Juventus estuvo en kinesiología y apenas realizó un poco de trote en la práctica de recuperación que realizó el plantel, a puertas cerradas, en la Universidad de Qatar.

Y si bien las expectativas sobre su presencia son altas, no habría que descartar que Scaloni no lo arriesgue desde el inicio, en especial por la relevancia del rival, aunque se trate de octavos de final del Mundial. Si Fideo no juega, las opciones son varias, aunque dependerá del esquema que pretenda utilizar Scaloni. Una chance sería el regreso de Lautaro Martínez, para volcar a Julián Álvarez a un costado. O utilizar a otro volante como Thiago Almada o Papu Gómez. También está Paulo Dybala, quien aún no tuvo minutos.

Al no tener a Nicolás González, baja cuando el plantel se instaló en Qatar, Scaloni se quedó sin un reemplazante natural de Di María.

Como sucede el día posterior a los partidos, los jugadores que disputaron más minutos hicieron tareas livianas y regenerativas en el gimnasio y no salieron a las canchas.

El resto completó una actividad un poco más exigente con ejercicios físicos bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín y trabajos con pelota junto a los colaboradores Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar.

Algunos de los titulares que salieron al campo de juego fueron Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, pero estuvieron a un costado con zapatillas, según las imágenes que difundió la AFA de la actividad, cerrada a la prensa.

Los que tampoco trabajaron en campo fueron Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, los únicos futbolistas de campo que completaron todos los partidos de la Argentina en Qatar 2022.

La situación de Di María es parecida a la previa de la final de la Copa América 2021, y luego de una charla, Scaloni decidió poner desde el arranque al zurdo que había sido suplente en gran parte del torneo disputado en Brasil.

La historia posterior es conocida: Di María marcó el gol del triunfo 1-0 sobre Brasil, aunque a diez minutos del final fue reemplazado por una molestia muscular.

El entrenador Lionel Scaloni brindará mañana la habitual conferencia de prensa en el Centro de Medios de Doha y luego volverá al bunker del seleccionado para dirigir la que será la única práctica formal que tendrá el plantel antes de enfrentar a los “Socceroos” en busca de los cuartos de final el sábado a las 16 en el estadio Ahmad bin Ali, con capacidad para 45.032 espectadores.

Para no perder la costumbre, la delegación albiceleste recibirá hoy la visita de los familiares y amigos y por la noche comerán un asado.