Alerta contratos: la dirigencia de Central deberá definir situación contractual de varios jugadores

En poco más de 15 días finaliza el torneo de primera división. Y la dirigencia de Central debe definir situaciones de jugadores que culminan contratos el próximo 31 de diciembre. En este sentido, hay 3 futbolistas jóvenes del club que si no renuevan vínculo quedarán en libertad de acción. Y otros 9 que culminan sus préstamos. Además, hay que evaluar a 7 jugadores que deben regresar a Arroyito desde los clubes a los que han sido cedidos en este 2022. Y también hay 20 juveniles categoría 2001 y 2002, que están bajo la lupa desde hace un tiempo para decidir a quiénes se le hará primer contrato y a quiénes no.

La definición de parte de la dirigencia sobre estos temas debería ser consensuada con Carlos Tevez. Pero el técnico auriazul, que tiene vínculo con Central hasta junio de 2023, no aseguró aún si seguirá en su cargo cuando finalice el campeonato. Más allá de la incertidumbre respecto de su futuro laboral, y con las elecciones previstas por ahora para el próximo 18 de diciembre, Carlitos tendría que participar al menos del inicio del armado del plantel.

Eso significaría que el DT canalla debería decidir a qué jugadores habría que tratar de retener. Y también dar su parecer sobre quiénes serían los juveniles que firmarían primer contrato con el club. Y si tendrá en cuenta a algunos de los futbolistas que deben regresar tras haber jugado a préstamo en otros clubes.

Contemplando todas las situaciones, hay 39 futbolistas que no saben qué pasará con su futuro, aunque algunos ya lo imaginan. La mayoría de ellos, no seguirá en Central. A ellos hay que agregar a Lautaro Blanco, transferido a Elche de España. Y seguramente a Facundo Buonanotte, pretendido por Brighton de Inglaterra.

Los 3 jugadores auriazules que terminan contrato a fin de año y por ahora no llegaron a un acuerdo para renovar son: el arquero Mauricio Maslovski (22), el defensor Fernando Rodríguez (22) y el volante Mateo Tanlongo (19). Y la dirigencia canaya trabaja, hasta ahora sin éxito, por la renovación de los 3 vínculos. Maslovski, que hace tiempo integró la selección Sub 15, ataja generalmente en la reserva, y aún no debutó en primera. El Colo Rodríguez tiene 3 partidos en primera e hizo su estreno en primera hace unos 10 días. Mientras que Tanlongo, hace poco integrando el Sub 20, es el más experimentado del grupo: tiene 31 encuentros oficiales jugados y 15 de ellos como titular.

De los 9 que finalizan préstamos con Central, a Tevez le interesaría que se le renueve a uno, Walter Montoya. Y no se haría esfuerzo por retener a ninguno de los otros 8: Jorge Broun, Gaspar Servio, Fernando Torrent, Julián Velázquez, Javier Báez, Nazareno Romero, Juan Rodríguez y Marcelo Benítez.

El Apache también tendrá que tomar posición respecto de los 7 futbolistas cedidos a otros clubes durante 2022, que deberían regresar a fin de año. De ellos, hay 3 que lograron números y producciones destacadas: Los volantes Joaquín Pereyra (Atlético Tucumán) y Joel López Pissano (Atlético Grau, Perú); y el delantero Ignacio Russo (Chacarita). Los demás jugadores prestados fueron: los laterales Lucas Amud (Dálmine) y Nahuel Franco (Boca Unidos); y los mediocampistas Rafael Sangiovani (Dálmine) y Diego Becker (Instituto).

Además, hay 20 juveniles que esperan por el telegrama de citación para firmar su primer contrato profesional. En esa nómina, entre los 2001 aparecen: el arquero Agustín Colman; y los defensores Leonel Vergara, Jonatan Bogado, Gonzalo Gómez, Lucas Caferra, Francisco Duré, Franco Fernández.

Mientras que la lista de los 2002 está compuesta por: los defensores Lautaro Figueroa, Alan Jerkovic, Gonzalo Sánchez, Segundo Agüero, Álvaro Valdiviezo y Mateo Yaszczuk; los volantes Santiago García, Matías Locascio, Yamil Tomás Arriola y Galo Bernandini; y los delanteros Franco Bustos Glavas, Nelson Ariel Ávalos y Santiago Gangi.

La base del plantel

A la espera de que se renueven vínculos o lleguen refuerzos, ya sea Carlos Tevez, o un nuevo entrenador, dispondrá de un plantel profesional corto en algunas posiciones puntuales. Por ejemplo, y siempre considerando futbolistas con contrato vigente, tendría un solo arquero y dos marcadores centrales. En total, sin contemplar los que regresan de préstamos, serán 28 futbolistas.

El único arquero con contrato vigente es Juan Pablo Romero, quien debutó con Kily González. Otro que trabaja con el grupo principal, aunque sin contrato todavía, es Valentino Quintero, que tiene 19 años y fue Sub 20 con Mascherano.

Los dos marcadores centrales con vínculo son Facundo Almada y Juan Cruz Komar. Los laterales, Ismael Cortez, Damián Martínez, Ulises Ciccioli, y Joan Mazzaco.

En tanto que entre los volantes centrales aparecen: Francis Mac Allister, Kevin Ortiz, el colombiano José Leudo y Julio Luques, estos dos últimos fuera de consideración del Apache.

La nómina de mediocampistas mixtos y ofensivos está integrada por: Gino Infantino, Facundo Buonanotte, Ignacio Malcorra, Juan Cruz Cerrudo, Alan Marinelli, Leandro Iglesias, Francisco Lo Celso (NdR. Se pone a punto de una lesión de rodilla). Además, entrenan en reserva porque no son tenidos en cuenta por Tevez: el venezolano Michael Covea, Luciano Ferreyra y el brasileño Vincius Lansade.

Los delanteros son: Alejo Véliz, el uruguayo Jonathan Candia, el paraguayo Gustavo Ramírez, Franco Frías, Fabricio Oviedo y Luca Martínez Dupuy (NdR. Se pone a punto de una lesión de rodilla).