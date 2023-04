Alejo Véliz, con dos tantos, se erigió en la figura del Canalla en la victoria sobre el Lobo

Broun (5): gran atajada a Miramón en la previa al gol de Barros Schelotto. No tuvo mucho trabajo.

Martínez (6): no sufrió mucho en defensa. En la primera parte pasó poco y no pesó; en el segundo no pasó tanto pero en una que subió marcó el segundo.

Mallo (6): fue quien más se desprendió del fondo. Correcto partido, como siempre. Es la voz de mando de la defensa.

Quintana (6): sacó todo lo que llegó por arriba. No tuvo mayores problemas cuando la pelota vino por abajo, cumplió.

Rodríguez (6,5): centro preciso a la cabeza de Véliz para que el goleador convierta, en el primer tiempo. Gran centro para el gol de cabeza de Martínez. En su función principal, que es la marca, no tuvo mayores inconvenientes.

Giaccone (5): más allá de que no tuvo un partido destacado inició las jugadas de los dos goles, en ambas se la cedió a Coyote Rodríguez.

Montoya (5): relevó mucho a sus compañeros. En la primera parte le faltó con la pelota, en el complemento creció y terminó haciendo un buen partido.

Ortíz (5): corrió mucho. Por momento Russo lo utilizó para que sea opción de primer pase, alternó buenas y malas.

Malcorra (5): de menor a mayor. Le costó generar peligro en la primera mitad; en el complemento tuvo más la pelota y creció en su presencia.

Campaz (4): flojísimo partido del colombiano. Russo lo puso como volante por izquierda y le costó un montón. No llevó nada de peligro al área de enfrente.

Véliz (8): siempre mostró presencia en el área de enfrente. Volvió a convertir y esta vez lo hizo por duplicado; le anularon uno por mano. El mejor de la cancha, lejos.

Infantino ( ): ingresó por un cansadísimo Giaccone. Cumplió con lo que le pidió Russo.

Komar ( ): entró cuando el DT decidió modificar el esquema y tuvo un buen rendimiento para contrarrestar los embates del rival.

Cortez (-): ingresó por un extenuado Martínez.

Martínez Dupuy (-): pocos minutos en cancha.