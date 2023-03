Alejandro Sanz: “Limitar los géneros al hacer una canción es ponerse trabas que son innecesarias”

Respecto de cómo se gestó esta colaboración con Danny Ocean, el destacado artista español expresó: “Con Danny nos conocíamos desde hacía un tiempo, él me había hablado de hacer una colaboración y yo le dije que iba a llegar el momento y la canción exacta para hacerla como es debido. Y esa canción llegó y fue muy sorprendente trabajar con él en el estudio porque es un tipo muy sofisticado con el sonido. Canta muy bien, tiene muy buena técnica, unos rasgos muy característicos y una vez que lo escuchas cantar, lo reconoces muy fácilmente. Luego, con Alizzz (el español célebre por su trabajo con C.Tangana o el uruguayo Jorge Drexler), que estuvo en la producción, creamos entre los tres una situación medio mágica y ya nos echamos de menos”.

El cantautor, también destacado jurado del reality La Voz España, habló de cómo fue el proceso de trabajo entre los dos, que vienen de trayectorias, sonidos y generaciones distintas: “No somos tan distintos como parece. El pop urbano parece una cosa totalmente ajena a lo mío pero desde hace veinte años forma parte de mi forma de entender la música. No hay géneros buenos o malos. Hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos, pero no hay géneros malos. En el caso de Danny hay muchos más motivos, él es un artista muy completo, con mucho talento y me gusta mucho su forma de expresarlo”.

En el mismo sentido, Sanz analizó de dónde viene esta figura del “Correcaminos” a la que alude la canción: “Es una metáfora que tiene mucho que ver con él y conmigo, que decidimos cuál va a ser nuestra dirección, el camino que queremos recorrer y hacia dónde queremos ir. La actitud es ir hacia adelante sorteando obstáculos. Es una metáfora divertida pero muy bonita también, porque en el fondo, en el dibujo animado de El Correcaminos casi ni se entera de que El Coyote existe, lo cual es lo más triste que le puede ocurrir al coyote. Es una actitud de vida, de «ve a por lo que quieres, pase lo que pase ve hacia adelante»”.