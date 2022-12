Alejandro Fantino, cerca de ser candidato: el periodista saldrá a recorrer la provincia de Santa Fe

El diputado y mano derecha del gobernador Omar Perotti en el Congreso Nacional, Roberto Mirabella, confirmó en las últimas horas que el conductor y periodista Alejandro Fantino lo acompañará en la campaña a gobernador: “Vamos a recorrer la provincia juntos”, aseguró el legislador en dialogo con el portal lapoliticaonline.com.

Desde el entorno del gobernador santafesino habían tanteado a Fantino para que sea candidato en las próximas elecciones. Lejos de negar las versiones, el periodista se sumó al rumor y alentó su candidatura cuando entrevistó a Horacio Rodríguez Larreta y al mismo Mirabella.

Anoche en Animales Sueltos. Fantino presentó a Mirabella como "el futuro gobernador de Santa Fe" y acto seguido avisó: "Voy a empezar a ir más seguido, voy a recorrer la provincia". pic.twitter.com/gJrHcgFTnl — Pablo Fornero (@pfornero) November 25, 2022

“Vas a ser gobernador después de mí”, le dijo al diputado de Perotti cuando fue invitado a Animales Sueltos. Es que Mirabella fue uno de los dirigentes del entorno del gobernador que adelantó sus deseos de ser candidato por el oficialismo y al mismo tiempo, el nexo para convencer a Fantino para que de el paso a la política, según recordó lapoliticaonline.

Por lo pronto, Mirabella aparecerá en la provincia acompañado del conductor de Animales Sueltos. Se verá si eso le permite subir el nivel de conocimiento para instalarse como un candidato competitivo o si tendrá que ser el mismo Fantino quien ocupe ese lugar.

Se va de Animales Sueltos

Vale recordar que Fantino ya había asegurado que la semana del 8 al 15 de diciembre fue su última en Animales Sueltos.

“Faltan tres días para que terminar con Animales Sueltos y ojalá sea con Argentina Campeón del mundo. El lunes me despido de este programa y no vuelvo más. Lo estoy diciendo ahora también, ya que estamos”, había señalado en vivo.

El periodista que encabezó el ciclo de medianoche expresó así sus deseos de alejarse de la televisión abierta por ahora y no sabe si volverá a la actividad.

“Termino el programa el lunes. Ojalá pueda festejar Campeón del mundo Argentina. Me voy y no sé cuándo voy a volver. Enero, febrero y marzo me voy afuera. Me casé hace poco. Tengo ganas de disfrutar otras cosas de la vida. No sé cuándo vuelvo. No sé si vuelvo también”, había dicho.

En esa línea, Fantino, que hace poco reafirmó su compromiso con Coni Mosqueira, sostuvo que se “hartó” de los medios. “Me hinché las pelotas de todo, de todo. Y como me harté, tengo ganas de decir las cosas y las voy a decir acá concretamente”, lanzó.