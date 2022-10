Alberto Botto: “Las empresas públicas de energía son una herramienta de desarrollo”

El Secretario General de nuestro Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, Alberto Botto, realizó un balance de la XXVIII edición del Congreso de Seccionales y Filiales que se llevó a cabo en el Hotel Intersur de la ciudad de Colón, Entre Ríos, tras la vuelta a la presencialidad luego de tres años; analizó la relación de nuestro gremio con la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza; repasó sus ocho años al frente de la institución y se refirió a las próximas elecciones que se desarrollarán en diciembre de este año.

“No es fácil resumir tres años de trabajo en dos días de Congreso, pero cada una de las secretarías que expusieron recibieron la aprobación de todos los y las compañeras. Eso nos da la tranquilidad de que se recorrió un camino certero, que se hizo lo mejor que se pudo en un momento muy difícil como fue atravesar la pandemia donde la incertidumbre en algún momento nos ganó, donde no nos permitía avanzar como queríamos, pero no por eso dejamos de hacer porque en definitiva somos un gremio que nunca paró y nos tuvimos que reinventar y tratar de buscar alternativas para estar cerca de nuestras familias”, describió Botto en alusión al reencuentro luego de la pandemia.



El Secretario General también destacó el rol social que cumplió nuestro gremio durante la pandemia. “Hubo una decisión política del gobernador Omar Perotti de otorgarnos un vacunatorio covid en nuestra sede donde pasaron miles de rosarinos y rosarinas y donde pudimos contribuir como auxiliares de salud para contrarrestar este flagelo que azotó a todo el mundo”, recordó.

Con respecto a los cambios tecnológicos que aceleró la pandemia, Botto fue contundente: “La presencialidad no se reemplaza con nada, la virtualidad puede servir para suplir algunos momentos cuando existía la imposibilidad de estar presentes todos y todas, pero nada se compara con mirar el compañero a la cara para hablar y dar información”.

Otro de los puntos que tocó es la relación con la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. “Nosotros formamos parte de este proyecto a nivel nacional, mientras que la Federación tiene un proyecto federal; sabemos que en las adversidades que puede haber en un futuro no estamos solos, como lo estuvimos en otra oportunidad, cuando nos tocó estar en algún intento de privatización, algo que no vamos a compartir nunca porque el fluido eléctrico tendría que ser un servicio esencial que debería ser declarado derecho humano, porque ya sin energía no se puede vivir”, aseguró.

Y agregó: “Es un error trascendental simplemente que pase a manos privadas porque es un sistema que busca rentabilidad en un servicio que deja grandes dividendos cuando lo explotan. Pero la sociedad sufre las consecuencias, es mentira eso de que van a bajar el precio de las tarifas, eso no ocurre, no hay obras, inversiones, y buscan la rentabilidad para llevárselas a sus países”.

Botto también resaltó la importancia de la empresa pública de energía. “Estas empresas son una herramienta de desarrollo para cualquier región. El Estado tiene una mirada social y se busca la igualdad a un servicio básico, en los privados sólo pasa si se lo financia el Estado”, expresó.

Con respecto al balance de los ochos años al frente del gremio, Botto dijo que “fueron años complejos, en realidad para los trabajadores y trabajadoras nunca es fácil, siempre hay inconvenientes, y precisamente el futuro no se presenta con mayor facilidad”.

Por último, se refirió a las próximas elecciones que se desarrollarán en el mes de diciembre: “Logramos una lista de unidad y vamos a renovar autoridades. Así nuestros compañeros y compañeras van a evaluar nuestra gestión”, cerró.