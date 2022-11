Alarma encendida: Marcos Acuña tiene pubialgia, aunque Scaloni no lo bajará de la lista

El lateral izquierdo estará el lunes en Doha y el cuerpo médico analizará los pasos a seguir, aunque todo indica que no estaré en el estreno ante Arabia Saudita. El entrenador argentino espera tener el martes a la mayoría de los 26 citados, en especial a Lionel Messi, quien jugará mañana para PSG

A una semana del inicio del Mundial, Lionel Scaloni y los hinchas argentinos tienen encendidas las luces de alarma de cara a cualquier tipo de lesión que pudiera suceder con alguno de los futbolistas de la lista de 26 que ya confirmó el entrenador nacional. Y en ese contexto, un nuevo susto se apoderó de todos al conocerse que Marcos Acuña tiene una pubialgia, aunque no le impedirá estar en el certamen que arranca el domingo.

Acuña no jugó los últimos partidos del Sevilla y el cuerpo técnico de la selección ya estaba al tanto de la molestia muscular, pero Scaloni decidió incluirlo igual en la lista, ya que en esa posición no maneja demasiadas alternativas más allá de Nicolás Tagliafico.

El lateral zurdo arribará el lunes a Abu Dhabi y ahí el cuerpo médico de la selección argentina evaluará el mejor tratamiento para tenerlo a disposición lo antes posible.

Por suerte para Scaloni, muchos de los jugadores argentinos que debían jugar este fin de semana no tuvieron demasiado rodaje. Hubo un guiño de Pep Guardiola en no incluir a Julián Álvarez como titular en la derrota del City ante Brentford. El ex River apenas sumó unos minutos.

El que sí estuvo todo el partido fue Exequiel Palacios, quien fue titular en el triunfo de Leverkusen ante Sttutgart.

Distinto fue el caso de Rodrigo de Paul y Nahuel Molina, citados por Diego Simeone para jugar por Copa del Rey ante el Almazán. El Cholo fue muy cuestionado por los hinchas argentinos por la decisión de incluir a dos titulares del seleccionado albiceleste en un partido frente a un rival de una categoría muy inferior.

A la hora de prender velas, sin dudas todas las miradas estarán en el choque entre PSG y Auxerre por la Ligue 1, ya que Lionel Messi está entre los citados, al igual que Neymar y Mbappé.

El crack rosarino no había jugado el partido anterior por una inflamación en el talón, pero esta vez aparece en la nómina de los parisinos.

Los dos primeros futbolistas argentinos que pisaron suelo qatarí son el defensor Germán Pezzella y el mediocampista Guido Rodríguez, quien iniciaron ayer sus entrenamientos con el seleccionado argentino en Abu Dhabi, sede del amistoso del miércoles próximo ante Emiratos Árabes Unidos, previo al debut en el Mundial Qatar 2022.

Los futbolistas del Betis de España hicieron un trabajo regenerativo bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín en el estadio Al Nahyan, donde también se ejercitó el arquero Franco Armani junto al sparring Federico Gomes Gerth y el entrenador del puesto Martín Tocalli.

El lunes, el seleccionado tiene previsto un entrenamiento abierto al público en el estadio Al Nahyan, al mediodía de Argentina, del que se espera que puedan participar más de una docena de futbolistas, entre ellos, Lionel Messi.

La nómina de futbolistas que deberían estar desde el lunes la integran Franco Armani, Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Germán Pezzella, Cristian Romero, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Guido Rodríguez, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Ángel Di María y Lionel Messi. El resto se sumaría el martes.

Tras el amistoso ante Emiratos Árabes, el equipo de Scaloni partirá a Doha para instalarse en la Universidad de Qatar durante toda su permanencia en la Copa del Mundo, donde debutará ante Arabia Saudita el martes 22 a las 7 en el estadio Lusail.