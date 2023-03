¡Al fin, Caova! Olegario derrotó a Paracao en duelo emotivo y cortó la mala racha

¡Por fin Caova!

La pronunciada racha de derrotas de Caova en la Liga Federal tuvo su fin este jueves con el esperado desahogo del equipo rosarino. Y lo hizo en un partido de final caliente ante un adversario que es protagonista del certamen y que le había ganado apenas unos días atrás un duelo increíble en Paraná. El Olegario 66-Paracao 60 dejó mucho para analizar, pero lo que sobresale es haber salido de la malaria, por fin estar a la altura de la necesidad y hallar ese envión anímico que permita confiar.

Está mejor Caova, de eso no hay dudas. Encontró un equilibrio defensivo superador con respecto a las primeras fechas. No sobra nada, es cierto, pero hay mayor solidez, regreso a defensa mucho más rápido solidaridad en el uno a uno para no tener que refugiarse tan seguido en una zona.

Está mejor Caova, de eso no hay dudas. A pesar de que apenas este jueves subió el dos al casillero de las victorias, ya hace dos o tres juegos que el elenco de Gnass encontró también fluidez adelante. Con Domínguez a veces como titititero, otras veces como protagonista, el equipo supo encontrar una rueda de auxilio en el gol pero también un guía. Nico es desenfado, pero también es mesura. Nico la puede dormir, como acelerar el ritmo. Y desde allí crecieron también Yanson y Mécoli.

La victoria estaba por llegar. Y después de un par de derrotas ajustadas, llegó en casa, ante su público.

En el choque de este jueves Paracao comenzó mejor y tuvo dominio de la primera mitad. Un dominio que no fue avasallante ni mucho menos, pero que supo traducir en el marcador con triples para aprovechar los espacios que Caova daba adrede. Quizás la distancia que supo manejar la visita era excesiva para lo que fue el trámite en esa parte, pero había justicia en su triunfo parcial. En todo caso, se veía que Caova podía forzar un final más apretado.

Y lo logró no sin sufrimiento, porque cada vez que iba a pasar al frente encontraba una respuesta de Paracao, sobre todo en la larga distancia. Pero Caova se fue endureciendo atrás y los entrerrianos comenzaron a fallar de tres puntos; Domínguez entró en modo Diablo y Giraudo terminó de redondear gran noche para que Olegario pase al frente a unos minutos del final.

Al crecer la paridad, también lo hizo la emotividad. El duelo se calentó, el arbitraje permitió elevar el roce y Paracao canalizó todo en la protesta y la bronca. A esa altura la visita dispuso de no menos de cinco tiros cómodos de tres puntos para igualar el partido, pero no pudo.

El final halló a Caova envuelto en un festejo enloquecido y a Paracao pidiendo explicaciones a los jueces en un contraste de imágenes que muchas veces fue al revés en esta primera rueda del Federal.

Necesitaba ganar y ganó. ¡Al fin, Caova!

SÍNTESIS

CAOVA 66: Nicolás Domínguez 26, Jeremías Minzer 2, Mauro Burgos 2, Maximiliano Yanson 13, Pablo Mécoli 7 (fi), Santiago Giraudo 12, Juan Mécoli 0, Iñaki Saenz 4, Lucas de la Vega 0, Maximiliano Pace 0. DT: Néstor Gnass.

PARACAO 60: Juan Krapp 15, Julián Salaberry 9, Gonzalo Sabatini 14, Román Rodríguez 1, Leandro Chorvat 6 (fi), Franco Pividori 5, Nicolás Bros 10, Agustín Caminos 0, Enzo Borgogno 0, Bautista Brandolin 0. DT: Alejandro Zilli.

ESTADIO: Caova

ÁRBITROS: Franco Petrone y Lautaro Ojeda

PARCIALES: 16/21, 31/37 y 47/51

LO QUE VIENE

El viernes a las 22 El Tala recibirá a Santa Paula de Gálvez, el sábado Sportsmen visitará a Almagro y el domingo a las 21 Provincial será local frente a Olimpia de Paraná en cancha de El Tala.

LA TABLA

Provincial 7-1

Santa Paula 6-2

Paracao 6-3

Sionista 5-3

Olimpia 3-5

Sportsmen 3-5

Almagro 3-5

El Tala 2-6

Caova 2-7