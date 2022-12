Agustín de “Gran Hermano” generó repudio por sus dichos sobre Julieta Poggio

Noticias Argentinas

Luego de varias semanas en las que se posicionó como uno de los favoritos del público -incluso de figuras públicas como el Kun Agüero, Bizarrap y el streamer Coscu- Agustín Guardis, uno de los participantes más queridos de Gran Hermano, generó repudio en las redes sociales por sus dichos sobre Julieta Poggio. El joven oriundo de La Plata, que se autodenominó “El León” por las estrategias que está poniendo en práctica en el reality, no solo se mostró interesado por la modelo, sino que tiene un plan en caso de que ella no lo corresponda.

“Che, qué buena que está esta piba, loco. Ayer se puso a hacer esas piruetas acá, boludo. Dios mío, qué ganas de agarrarla así, boludo”, le dijo a Alexis “Conejo” Quiroga cuando estaban solos en la habitación. “Dios mío, qué ganas de agarrarla así. Debe ser muy bueno lo que hace, debe ser una guarra. Se me están acabando las pulgas”, agregó con énfasis.

Y expuso sus planes para con ella: “En cualquier momento la encaro de una, ya fue, ya se me está acabando la paciencia. Muy respetuoso fui, demasiado. No, pero es hermosa, boludo. Me calienta que sea así… No estaría con alguien así en pareja, pero sí para estar un rato. Qué linda. Y si no, no pasa nada. La mando a placa y la mierd… la saco”.

Rápidamente sus declaraciones se viralizaron en las redes y muchos de los que lo apoyaban se mostraron indignados por la forma en la que habló de una mujer. “Ni Alfa derrapó tanto. ¿A este lo cancelan o como es joven no cuenta?”; “«la mando a placa y a la mier…», dice agustín en caso de que Julieta no le de bola. Bien, chicos, empoderaron a un demente”. “Agustín alias Frodo es el argentino más desagradable del país ahora mismo”, fueron algunas de las críticas que recibió el analista político.

Por otra parte, cabe recordar que Julieta está de novia y ha dicho en más de una oportunidad que no tiene intenciones de tener un romance con ninguno de sus compañeros. Pero tanto un parte del público como la producción del programa, insisten en relacionarla con Marcos. Y el fanatismo por la potencial pareja fue tal que Luca Bardelli, el novio de la participante, hizo un contundente descargo en las redes.

“Gente, es un reality, es un show. Y está hecho para ustedes. Diviértanse, pero sepan siempre que del otro lado hay personas. No estoy participando, pero sé que soy parte, y no somos títeres ni actores, es nuestra vida real, tenemos sentimientos y también nos duelen los comentarios”, manifestó el joven, a quien acusaron de serle infiel a Poggio en un boliche y tuvo que salir a desmentirlo.

Por otro lado, Julieta estuvo a los besos con Daniela, con quien entabló una estrecha amistad dentro de la casa. Y aunque para las chicas se trató de un momento divertido, al parecer a Bardelli no le cayó nada bien, ya que alimentó las burlas que recibe en las redes.

“La mando a placa y a la mierda” dice agustín en caso de que julieta no le de bola. Bien chicos empoderaron a un demente!! — Pía (@pia_dmn) December 1, 2022

AGUSTÍN SOBRE JULIETA: “Debe ser una guarra, en cualquier momento la encaro, me cansé de ser respetuoso. Y si no la mando a placa”. Ni Alfa se fue tan al pasto . ¿pero no le dicen nada por qué es joven ?#gh2022 #gh22 pic.twitter.com/WzrkW4eDrs — Gran Hermano 2022 (@GranHermanoA1) December 1, 2022