Agosto explicó el último resultado fiscal de la provincia: “Escuché versiones para desinformar”

El ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, explicó el último resultado fiscal de la provincia, y a raíz de diferentes interpretaciones, el titular de la cartera económica informó que “esos 32.000 millones son recursos que ingresaron el 16 de diciembre y que provienen del pago de la deuda histórica de la Nación con la provincia”.

“Esos recursos -quiero aclarar porque he escuchado algunas versiones muy amañadas para tratar de desinformar y confundir-, no vienen a financiar el presupuesto 2022, se trata de fondos extraordinarios que no forman parte del presupuesto de rentas generales. Esos recursos tienen una afectación específica dispuesta por ley, la ley de Presupuesto, que dispone la aplicación de esos fondos a la realización de obras públicas distintas a las que figuraban en el presupuesto 2022. Es decir, no se podían utilizar esos fondos para pagar sueldos u otros gastos del presupuesto del año pasado, por lo tanto, mal podrían computarse como resultado del ejercicio”, detalló el ministro.

Por último, Agosto precisó que “los 30.000 millones vienen a financiar un programa de obras nuevas que ya se encuentran en ejecución -tal como indica la ley-y que implicarán nuevos compromisos financieros que ya se están financiando con estos recursos”.