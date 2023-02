Aglutinados por los más chicos, los agropatrones marchan por eliminar retenciones y bajar impuestos

La Federación Agraria Argentina realiza este martes una asamblea de productores a la vera de la autopista Buenos Aires-Rosario, en reclamo de mayor asistencia del Estado nacional al sector por la sequía.

“Hemos decidido esta convocatoria en virtud del fuerte impacto de la sequía, de las heladas y las granizadas que causaron estragos entre los productores pequeños y medianos”, justificó el titular de la entidad, Carlos Achetoni.

La asamblea se realizará a partir de las 8 a la vera de la autopista Buenos Aires- Rosario, en el acceso a Villa Constitución, en la intersección de la autopista 9 y la ruta 90.

Otras entidades de la mesa de enlace también participarán de la movilización, como Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina y Coninagro, pese a que mantienen diálogo con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.

Esta será la primera acción de protesta de productores convocada por una de las entidades desde el último recambio ministerial.

Achetoni consideró que la asistencia del gobierno está llegando “tarde y mal” y que hay una considerable cantidad de productores que “no están contenidos” por los beneficios.

A mediados de este mes, el gobierno lanzó medidas para el sector ganadero, con el objetivo de evitar que decaiga la oferta de animales para faena. Entre ellas, figura un subsidio del 40%, con tope de $5.000 por animal, para mandar terneros de destete a feedlot y así preservar las escasas pasturas que quedaron después de la sequía.

La Federación Agraria cree que las medidas podrían perjudicar a los ganaderos, que venían teniendo una recuperación de los precios de la hacienda que se frenó en los últimos días.

Otra entidad de la mesa de enlace que participará de la asamblea será Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que justificó su presencia al señalar que “frente a la real situación de los productores argentinos, que además de los problemas de la macroeconomía suman los gravísimos daños producto de la sequía, es tiempo de tomar decisiones reales, concretas y útiles. No se puede enfrentar tamaña crisis solo con parches, anuncios y burocracia”.

“Participaremos con todos aquellos productores que sienten que su presente es insostenible”, enfatizó.

“No queremos dinero”

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina adhirió a la convocatoria. Desde Rosario, en declaraciones a LT8, la titular de la entidad a nivel local Soledad Aramendi fue bien explícita sobre lo que pretenden las patronales: “Los anuncios del gobierno nacional no se están cumpliendo, la ley de emergencia agropecuaria tanto nacional como provincial no se cumple, no queremos dinero, pedimos a la Afip el no pago de anticipos, las tasas siguen siendo muy altas, no corresponden a las tasas subsidiadas, la aprobación de la emergencia provincial no llega a los productores”.

“Con la ayuda sectorizada no estamos de acuerdo, lo que debe haber es una baja de inpuestos y un solo tipo de cambio, se está cortando la cadena de pagos, necesitamos que bajen los ingresos brutos y el DREI, el inmobiliario, el campo necesita la baja de impuestos. Queremos que no nos saquen más dinero en concepto de impuestos. Esperamos a todos en la protesta de mañana, para que el gobierno escuche a la producción, no hay recursos, se está por perder la cosecha gruesa, lo que generamos lo necesitamos para mantener nuestras familias y poder mejorar la producción en el campo”.