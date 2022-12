Agenda cultural en la Antártida: dos ministerios, Defensa y Cultura, en pos de la soberanía

Marina Sepúlveda

“La identidad es el punto de partida de los procesos culturales, que se constituyen a partir de nuestra creatividad, prácticas, historia y tradiciones, desarrolladas como comunidad en un territorio. Un territorio que es un barrio, una ciudad, una región y un país. Por lo tanto tenemos derecho sobre el territorio marítimo en general y la Antártida Argentina en particular. Desarrollar las culturas, por lo tanto, es un acto de soberanía”, define.

La agenda común partió de “buscar facilitar la circulación de lo artístico y lo simbólico con la Antártida, llevando propuestas, pero también acompañando otro tipo de procesos”, señala.

Las actividades surgidas de una mesa de trabajo que comenzó este año a partir de la escucha del CoCoAntar sobre las necesidades de este territorio tan particular y distante, partieron de una demanda que excede lo artístico y tiene la soberanía como eje común.

“Es un comienzo y seguimos buscando tejer la mayor cantidad de encuentros posibles para sumar no solo ideas, sino recursos y capacidades”, enfatiza Prieto y señala que están trabajando para “desarrollar una política de integración cultural con la Antártida, mirando el territorio nacional con la conciencia de que nos falta que todas y todos incorporemos el mapa bicontinental como nuestra casa común”.

Por otro lado advierte que hablar de una identidad o de una “Antártida cultural” remite a una construcción “de más de un siglo, desde la instalación de las primeras bases argentinas”.

“Hay una cultura que incluso va más allá del momento de estar habitando la Antártida, porque no cualquiera elige ir allí para hacerse parte de un proyecto; quien lo hace sabe que se suma a una comunidad especial, con un régimen de vida duro, con algunas incertidumbres que no se tienen en otros lugares del país; llegan con una vocación de conocer y experimentar algo no habitual. La Antártida, desde sus comienzos, está marcada por una épica, bien descrita hace más de 70 años por el General Pujato y en consonancia con el Plan quinquenal de Perón”, contextualiza.

Y explica: “La Antártida tiene una historia no escindida de la historia del resto del país. Hay procesos en la forma de llegada al continente blanco, y la forma que adquiere la ocupación argentina del territorio que hablan de un proyecto para el país e implican un modo de imaginarnos en el mundo. Producimos conocimiento a partir de la investigación científica, sostenida por instituciones públicas, el desarrollo de dispositivos tecnológicos necesarios, la construcción de barcos con capacidad de navegar e intervenir en la zona, y la definición de un forma de participar de una zona internacional de modo pacífico, sin pretensiones hegemónicas en la región y con afán colaborativo. La Antártida es un espacio internacional, sin delimitaciones definidas aun de manera terminante, aunque si delegadas por el Tratado Antártico vigente hasta 2050, y allí en el continente se vive resolviendo la vida más de forma colaborativa que de manera conflictiva”.