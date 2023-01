Afirman que los efectos de la recuperación de la capa de ozono serán visibles a partir de 2030

Se espera empezar a ver los signos más visibles de la recuperación a partir de 2030

La degradación de la capa de ozono en el hemisferio sur tiene mayor impacto en la Antártida, donde es demasiado grande el agujero

A su vez, si bien “todos estamos inmersos en esta problemática global”, sostuvo Carbajal, los efectos de la degradación de la capa de ozono en el hemisferio sur tienen “un mayor impacto en la zona de la Antártida, cerca de Tierra del Fuego, donde es demasiado grande el agujero”.

También en el norte del país, como la zona de los Andes o La Quiaca, en Jujuy, “están recibiendo bastante radiación ultravioleta, no solamente por la degradación del agujero de ozono, sino por la cercanía con los trópicos y la altura”.

Entre los efectos de la degradación de la capa de ozono en las personas, el investigador destacó el cáncer de piel y las cataratas, debido a “los efectos a largo plazo que producen la exposición a la radiación ultravioleta”.

Sobre la importancia de la capa de ozono, el científico dijo: “Si no hubiera capa de ozono la tierra sería como Marte. No habría vida, no había vegetales, no había absolutamente nada. La radiación ultravioleta tiene la virtud de quemar, de degradar, de romper moléculas en la atmósfera, por eso es tan importante la capa de ozono”, concluyó.