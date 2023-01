Advierten que el Índice de Contrato de Alquileres superará el 100% en abril o mayo

Desde su implementación con la nueva ley de Alquileres, el indicador definido por inflación y promedio salarial no tuvo tregua, y a mitad de este año alcanzará las tres cifras. Inquilinos y corredores exponen sus diferencias sobre los aumentos

Mientras que agrupaciones de inquilinos y corredores inmobiliarios sostienen sus diferencias a la hora de explicar los motivos del aumento en alquileres, la oferta en el mercado sigue acotada y para los rosarinos es cada vez más difícil encontrar un lugar donde vivir. Sin contar lo que se concreta por fuera del marco de la ley, anticipan que, para mayo próximo, el aumento establecido por el Índice de Contrato de Locación (ICL) superará el 100%.

Desde su implementación con la nueva ley de Alquileres, el índice definido por inflación y promedio salarial no tuvo tregua y a mitad de este año alcanzará las tres cifras, algo que probablemente no logre ni siquiera la inflación interanual para ese momento. Pero el dato no sorprende a inquilinos que tienen que celebrar un contrato nuevo donde están, ya que en muchos casos se les proponen cifras que representan hasta un 180% de aumento.

El propio Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) midió este mes que el mismo departamento de un dormitorio que se encuentra en alquiler desde hace un año, aumentó un 111% durante los últimos doce meses. Desde el mirador expusieron la evolución de otras variables de referencia durante ese mismo período, como la inflación general (94%) o el dólar oficial (71%), para explicar que ninguna de las dos justificó el 111% de incremento.

SI bien las agrupaciones de inquilinos fundan sus reclamos en estos datos referidos a lo que ocurre por fuera del marco de la ley, desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios se defienden a partir de lo que sucede con la evolución de precios determinada por el Índice de Contratos de Locación. En ese sentido, afirmaron que durante el año pasado la inflación acumuló casi un 95% interanual, mientras que el aumento del ICL fue del 80%.

Desfasaje en el impacto

En diálogo con El Ciudadano, el corredor inmobiliario e integrante del Colegio de Corredores de Rosario (Cocir) Diego Ferreyra consideró que uno de los problemas que tiene el índice de contratos tiene que ver con la demora en reflejar los datos. “Hay una diferencia de dos o tres meses respecto a lo que muestran los datos de inflación y salarios”, explicó.

En ese sentido y de cara a lo que puede suceder en los próximos meses, anticipó: “Hoy, a febrero los datos están marcando que el índice va a llegar a un 88% de aumento. Manteniendo esta tendencia, a mitad de año ya vamos a superar el 100% de aumento en alquileres. Incluso antes: calculamos que para abril o mayo ya vamos a tener un incremento de ese nivel”.

Si bien la inflación cedió algunos puntos durante los últimos meses, respecto al pico de 7,4% de julio pasado, la baja no tendría un impacto sustancial en el índice. Es que desde el Colegio de Corredores piden tener en cuenta las recomposiciones salariales que hubo durante la segunda parte del año, factor que influye en igual proporción sobre el índice de contratos.

Por otra parte, Ferreyra refirió a los criterios de aumento de la ley, y consideró: “El índice nivela a todos por igual en la medida que es lo establecido por la ley. Pero actualiza de igual manera un departamento en un barrio periférico que a un inmueble premium en el barrio más caro. Esto implica que los ajustes en barrios periféricos aumentan por encima de lo que establece la oferta, lo contrario sucede con los inmuebles de barrios premium”.

Aumentos de hasta el 180%

Por su parte, el referente de Inquilinos Agrupados Rosario, Sebastián Artola, cuestionó la postura del Colegio de Corredores y consideró: “Desde el punto de vista del mercado, los alquileres están bajos, pero de lo que no dicen nada es del precio inicial, que no está regulado. Es decir, cuando se termina el contrato y hay que renovarlo, ahí nos encontramos con aumentos que van del 150 al 180 por ciento, muy por encima de la inflación anual”.

Al respecto, uno de los reclamos más recurrentes que llegan a la oficina que agrupa a inquilinos, tiene que ver con propietarios que piden a los locatarios un pago extra en medio del contrato, considerando que el valor de alquiler que están pagando es muy bajo.

“Por eso buscan la reforma de la ley de alquileres, para liberar los ajustes y volverlos trimestrales, como dice el proyecto que consensuó Juntos por el Cambio en el Congreso, de modo que puedan poner los aumentos que ellos quieran y cada lo que quieran. Hablan de buscar un equilibrio, pero lo único que quieren es más desregulación del mercado para aumentar más los alquileres”, explicó Artola.

En relación a la oferta inmobiliaria, agregó: “Mientras vemos cómo se construye un edificio por cuadra en la zona del macrocentro, crece la cantidad de inmuebles vacíos, cuesta encontrar un lugar para alquilar y los precios no paran de aumentar. Hay que poner en discusión que se construye y para quien. Lamentablemente, el actual modelo de ciudad solo favorece el negocio inmobiliario y la construcción de torres de lujo”.

Consultado sobre la propuesta del sector para superar el actual escenario, sintetizó: “De una vez por todas hay que debatir una política integral de acceso a la vivienda y la regulación del mercado inmobiliario, como está pasando en las principales ciudades del mundo, no se puede dejar más el acceso a la vivienda en manos del mercado”.