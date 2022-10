Advierten que el conflicto de los colectiveros puede derivar en paro por tiempo indeterminado

“El gobierno nacional dispone los medios. AMBA y Capital Federal ya acordaron el salario y como lo hemos dicho tantas veces, no hay trabajadores de primera y de segunda”, manifestaron desde UTA Rosario.

Sergio Copello, secretario general de la delegación rosarina de la UTA Rosario, advirtió que “no hay trabajadores de primera y de segunda”, en relación al paro dispuesto por la organización que nuclea a los colectiveros para los próximos miércoles 12 y jueves 13.

“El gobierno nacional dispone los medios. AMBA y Capital Federal ya acordaron el salario y como lo hemos dicho tantas veces, no hay trabajadores de primera y de segunda”, insistió. “Estamos pidiendo que se equipare esa recomposición salarial con los porcentajes que corresponde, estamos pidiendo alrededor del 35 por ciento para este último tramo”.

Copello indicó que “el martes que viene hay una nueva audiencia llamada por el Ministerio, como última posibilidad, tratando de revisar la medida y de no hacerlo, seguramente se irán incrementando medidas mucho mayores. Esperamos no tener que llegar a la más violenta que es el paro por tiempo indeterminado”, alertó.

“Las medidas, cuando comienza un plan de lucha, se van incrementando en el tiempo, y si no responden lamentablemente después de las 72 horas no queda otra que hacer el paro por tiempo indeterminado”, reiteró el referente gremial de los colectiveros de Rosario y la región.

Según Copello, “no deberíamos llegar a eso. Y mucho menos que los gobiernos admitan que gran parte de la Argentina no tiene transporte porque a Capital Federal y Amba les dan 8 mil millones de subsidio y al resto les dan 4 mil”, se quejó.

“La política económica nos lleva a esto, a tratar de igualar la inflación. Con este 90 por ciento no sé si vamos a llegar porque me parece que por las proyecciones, si no está en el 100 por ciento, algunas lo superan y siempre yendo de atrás, porque nosotros de agosto hasta la fecha tenemos por lo menos un 10 por ciento debajo de la inflación y hasta que se haga efectivo nuestro pedido vamos a tener otro 10 por ciento”, concluyó.