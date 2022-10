Acusaron a una pareja por la brutal golpiza a un jubilado de 82 años para robarle en su taller

Una pareja fue imputada este viernes por el ataque a golpes que recibió el martes pasado un mecánico jubilado, de 82 años, para robarle una batería en su taller de Montevideo al 5800, de barrio Azcuénaga. La jueza Silvia Castelli aceptó la acusación de la Fiscalía y les dictó la prisión preventiva por el plazo de ley. En tanto, la víctima está internada en un sanatorio de la ciudad y su estado de salud era gravísimo.

De acuerdo con voceros judiciales, los detenidos fueron identificados como Walter V., de 30 años, y Brenda B., de 31, a quienes la fiscal, Georgina Pairola, les atribuyó los delitos de “robo doblemente calificado por causar lesión grave y por uso de un arma, el cual estuvo consumado en concurso ideal con homicidio criminis causa en grado de tentativa”.

La agresión que se les atribuye se registró el martes pasado a las 17.20, según constataron los pesquisas por los registros de la cámaras de seguridad tanto públicas como privadas en la zona de Montevideo al 5800 donde está el taller de reparación de baterías perteneciente a la víctima, identificada como Patricio Gigena, de 82 años.

Según fuentes policiales, un hombre y una mujer irrumpieron en el taller y golpearon a Don Patricio con un elemento contundente –se presume un palo de madera– en la cabeza y el rostro para luego sustraerle una batería y escapar a pie.

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y facial por los cual debió ser internado en el Sanatorio Plaza donde sigue en estado reservado grave bajo asistencia respiratoria mecánica.

Bibiana, una hija de Don Patricio, habló este sábado por la mañana en declaraciones a Radiópolis Weekend de Radio 2 del estado de salud de su padre y dijo que “en el parte de ayer (viernes) le tenían que hacer una tomografía que no se la pudieron hacer porque su presión no estaba estable. No quisieron arriesgarlo para colocarlo en el tomógrafo porque el jueves le habían sacado la medicación de la presión. Pero ayer se la tuvieron que volver a administrar”.

La mujer también tuvo sus palabras de agradecimiento para los vecinos y todas las personas que le hicieron llegar sus deseos para que Don Patricio se pueda recuperar.

Además no dejó de resaltar la predisposición de los habitantes de barrio Azcuénaga para aportar datos y filmaciones de las cámaras de seguridad para poder atrapar a la pareja sospechosa, quienes fueron apresados ese mismo martes pasadas las 20 en la esquina de avenida Pellegrini y Cullen, donde limpian habitualmente vidrios de autos, y distante a sólo siete cuadras del taller de la víctima. En dicha oportunidad, los pesquisas indicaron que no le habían encontrado la batería marca Hardbat de color negra, de 12×75 (valuada nueva en 22.800 pesos aproximadamente) sustraída e indicaron que continuaban las actuaciones para encontrarla y sumar indicios sobre los autores.

En la audiencia de este viernes, la fiscal consideró que ambos detenidos fueron coautores del brutal ataque por lo que pidió ante la magistrada Castelli, “la prisión preventiva efectiva, que establece un plazo máximo de dos años hasta la audiencia preliminar al juicio”, que le fue concedida.