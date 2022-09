Acusan al titular de una mutual y a un jardinero por cambiar dólares a integrante de banda narco

El presidente de una Mutual, de 71 años, y un jardinero, de 54, fueron imputados por lavar dinero a una integrante de una banda dedicada al narcomenudeo, homicidios y usurpaciones que está sindicada como una franquicia de Los Monos en zona oeste. Los hombres fueron detenidos tras los allanamientos de este miércoles 14 de septiembre en cuevas financieras céntricas que funcionaban en el 8º piso de España 898 –donde estaba la Mutual–, en la oficina 121 del primer piso de Santa Fe 1261 y en un departamento de Maestros Santafesinos al 4800, en el Fonavi del Parque del Mercado. La jueza Valeria Pedrana aceptó la calificación de la Fiscalía y les dictó la prisión preventiva domiciliaria con tobillera por el plazo de ley.

Los investigadores más experimentados dan cuenta de que en este último tiempo las organizaciones criminales complejas buscan adquirir divisas extranjeras por varios motivos: el más evidente es para pagar por los estupefacientes que llegan desde Colombia, Perú o Paraguay mientras que otro remite a disminuir el volumen de los billetes que ganan por la venta de drogas al menudeo. A mayor demanda por el cambio, aparecen las ofertas y no es la primera investigación que parte de un homicidio y llega a oficinas céntricas que habilitan divisas extranjeras a las atomizadas y violentas facciones que responden a los cabecillas de organizaciones complejas presos.

Para dar cuenta de la imputación de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de este sábado a Américo M., de 54 años y registrado en la Afip como jardinero, y a Juan Carlos V., titular de la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral, hay que remontarse al crimen de Ariana Anahí Lucero. La chica de 20 años fue baleada por dos en moto el 16 de mayo en la puerta de su casa de Campbell al 3000 y murió a los 11 días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

A mediados de julio, a la Fiscalía llegó una denuncia anónima donde una persona dio cuenta de que la autora del homicidio de Ariana era Sandra C., una mujer de 51 años con domicilio frente al Fonavi de Rouillón y Seguí, de zona oeste.

A Sandra C. la describieron como una vendedora de drogas al menudeo que responde a Pablo Camino, un recluso de alto perfil del penal de Piñero que purga condena por dos homicidios y fue imputado en febrero pasado como el jefe de una asociación ilícita que organizó desde la cárcel entre marzo de 2020 y octubre de 2021 hechos violentos y parte del narcomenudeo en distintos barrios de zona oeste.

Con estos datos, el fiscal Gastón Ávila solicitó allanamientos el 2 de agosto para las direcciones de Juan XXlll entre Aguzzi y Rouillón en el 2° y 3° piso de los departamentos Fonavi, en bulevar Seguí 5930 y en una propiedad de Biedma 5751, las cuales habían sido señaladas en la denuncia. En la casa de Biedma los uniformados encontraron 2.6 kilos de cocaína entre otros elementos de interés para la causa y en la propiedad de Seguí 5930 fue detenida Sandra C., a quien le secuestraron dos celulares. La mujer quedó sindicada en la Justicia federal como dueña de esa cocaína.

Al momento de la detención de la principal sospechosa, los investigadores se encontraron con una joven de 19 años y oriunda de Laguna Paiva, quien estaba visiblemente golpeada y era coaccionada para que se dedicara a la venta de drogas. Por este hecho, Sandra C. fue imputada a los días como autora del delito de privación de la libertad coactiva y coacción. “Mírame, te lo juro por mis hijos que te voy a desfigurar la cara a trompadas. Te agarro con una cuchilla”, fue una de las amenazas que la víctima recibía para que no tomara ningún celular y que fue reproducida por el fiscal en la audiencia donde Sandra C. quedó en prisión preventiva por 90 días.

Los financistas

A Sandra le secuestraron dos celulares, el fiscal Ávila ordenó peritajes tras los cuales encontraron intercambios de mensajes de Whatsapp con Américo M. para la compra y venta de dólares que se hacían en la oficina del 8º piso de España 898 de la Mutual Emprendedores del Litoral y en la oficina 121 del primer piso de Santa Fe 1261. Una de esas transacciones fue el 29 de julio pasado cuando Sandra le pidió a Américo comprar 2.500 dólares. El cambio por esas divisas fue de 329 pesos, ya que la mujer pagó 822.500 pesos. Vale aclarar que en ese momento el dólar blue estaba anunciado a 291 pesos, así que el jardinero hacía su diferencia.

Ese día, los 2.500 dólares fueron retirados por uno de los hijos de Sandra de la Mutual, que tiene como razón social “otorgar ayuda económica y brindar oportunidades de crecimiento personal y laboral a sus asociados”, de acuerdo con su usuario en Twitter.

Los fiscales también lo acusaron de otra transacción de 3.000 dólares del 31 de julio pasado. En dicha oportunidad, Américo le dijo que la cotización era 312 pesos y que debía retirarlo en la oficina de Santa Fe al 1200, explicaron los fiscales.

“Bueno, porque me van trayendo plata y tengo que comprar. No sé, vos me lo vas a dejar a 312 y yo lo voy a pasar a 315 una cosa así”, fue la respuesta de Sandra que hizo honor al dicho “en los negocios no existen los amigos” y dio cuenta de que ella también se iba a quedar con una diferencia.

Tras detallar los indicios recolectados contra Américo M. y Juan Carlos V., los fiscales Edery y Schiappa Pietra los imputaron por hacer estas operaciones a “sabiendas que el dinero utilizado por Sandra C. para la compra de divisas extranjeras era proveniente de actividades ilícitas y/o delictivas”.

Además, les sumaron que llevaron a cabo “estas operaciones con habitualidad y sin contar con autorización por parte del Banco Central de la República Argentina para intermediar en el mercado financiero ni para realizar operaciones de compraventa de divisas extranjeras”.

Edery y Schiappa Pietra especificaron en la acusación que el aporte de Américo y la facilitación de la Mutual de Juan Carlos V. permitieron a Sandra C. “convertir los fondos ilícitos que eran obtenidos por ella en virtud de la participación que tenía como miembro del grupo delictivo dirigido por Pablo Nicolás Camino, para incorporarlos al sector financiero del mercado mediante diversas operaciones comerciales (préstamos, mutuos), dotando de apariencia de licitud a partir de su ingreso al giro comercial”.

Tras estas descripciones, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos le atribuyeron a Américo M. y a Juan Carlos V. ser autores del delito de lavado de activos agravado por la habitualidad e intermediación financiera no autorizada.

Por parte y luego de escuchar a las partes, la jueza Pedrana aceptó este sábado por la mañana la calificación de la Fiscalía y les dictó a ambos la prisión preventiva con modalidad domiciliaria con la utilización de dispositivo electrónico (tobillera) por el plazo de ley, es decir dos años hasta el juicio oral.

La sombra de Shanahan

En los allanamientos a las cuevas, los pesquisas de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) también irrumpieron en la oficina del 6º piso de España 889, la cual ya había sido allanada en octubre del año pasado también por venta de divisas a grupos narcos. En ese lugar encontraron 34 millones de pesos en efectivo y detuvieron a quien la había alquilado: Gustavo Shanahan, un prometedor empresario y desarrollador inmobiliario que llegó a ser el titular de la Terminal Puerto Rosario para luego caer en desgracia. Tras ese allanamiento fue procesado por la Justicia Federal como un integrante más de la narcobanda del piloto de avión peruano Julio Rodríguez Granthon ligado a Los Monos.

Si bien, los fiscales no especificaron la conexión entre Américo M., Juan Carlos V. y Shanahan , fuentes del caso indicaron que en el operativo último, los pesquisas tomaron fotografías del contrato de locación y de una factura de suministro eléctrico a nombre de Gustavo Shanahan.