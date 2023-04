Acribillaron a un vecino mientras arreglaba una bicicleta en la vereda de su casa en zona noroeste

Un vecino de Fisherton Industrial fue acribillado este martes en plena tarde cuando un motociclista se acercó y abrió fuego una decena de veces en la vereda de su casa de pasaje Einstein al 7200. La novia junto a vecinas reclamaron que, a pesar de los reiterados llamados, la víctima se desangró ya que la ambulancia y la Policía tardó una hora en llegar.

De acuerdo con voceros policiales, Jorge Damián Camargo, de 31 años, estaba este martes alrededor de las 17 frente a su vivienda emparchando la rueda de la bicicleta de su pareja cuando apareció un atacante en una motocicleta color azul de alta cilindrada y le disparó.

La víctima recibió múltiples impactos y como pudo, entró a su casa donde estaba su novia para pedirle que lo ayudara. “Vinieron a dispararle directamente a él. Estaba emparchando una bici. Estuve toda la tarde con él, llevamos a los chicos a la escuela, me emparchó la bici para que pudiera ir a buscarlos. Me pidió un vaso de coca, fui adentro, escucho los disparos, me doy vuelta y lo veo que entra todo ensangrentado arrastrándose y me dice: «Amor me dieron». Lo abracé para que se quedara conmigo y llamé a la ambulancia. Me dijeron que estaban en camino, nunca llegaron y se me murió arriba mío. La Policía, la ambulancia nunca llegó, una hora tardaron. Al remisero que llamé me dijo que no, porque le íbamos a manchar todo el asiento de sangre y se fue”, contó María, su novia, ante la cronista de Canal 3. La muchacha agregó que Jorge no había sido amenazado, que tampoco tenía problemas y sumó que no vio al homicida, sólo sintió las detonaciones. “Más de una hora esperando la ambulancia, el chico se murió desangrado”, reclamó una vecina.

El personal de Comando Radioeléctrico fue el primero en llegar a la escena y poco más tarde arribaron los médicos del Sies, quienes diagnosticaron que Jorge había fallecido.

El caso quedó a cargo del fiscal Gastón Ávila, quien ordenó las medidas de rigor al personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cual recolectó nueve vainas servidas calibre 9 milímetros, cinco plomos deformados y constató impactos tanto en la puerta principal como en la pared del domicilio de la víctima fatal.