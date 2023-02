Acampe piquetero en todo el país: en Rosario, cortes de tránsito y acampe en Gobernación

La Unidad Piquetera y el Polo Obrero llevan adelante una nueva Jornada Nacional de Lucha con Acampe en todas las provincias del país. En Santa Fe hay acampes en Rosario, Santa Fe y en el norte provincial en Tacuarendi.

En Rosario es a las 15 desde Oroño y Pellegrini, con movilización a Gobernación y acampe. En Santa Fe a las 15 con acampe en Gobernación.

En Tacuarendí el acampe será en la Plaza Central.

De todos modos los cortes comenzarán desde temprano: el tránsito permanecerá interrumpido en varios accesos y zonas. Los manifestantes que participen de la convocatoria harán 11 cortes de calle desde las 9 y hasta las 11 de la mañana del miércoles, para luego agruparse en el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la ciudad, ubicado en España 549, a las 12 del mediodía.

Melisa Molina, referente del Polo Obrero indicó: “A pesar de los reclamos y las denuncias, el gobierno nacional insiste con el ajuste y con los 160 mil despidos. Insisten con un sistema no-presencial de validación de datos, que impide el acceso a quienes no tienen conectividad, celular o computadoras. Están atacando a los más vulnerables. La ministra Tolosa Paz pretende dejar a miles de trabajadores y trabajadoras desocupados fuera de la única ayuda social que tienen, en medio de un nuevo rebrote inflacionario. Por otro lado, no está garantizada tampoco la provisión integral a los comedores populares; este gobierno hace años se comprometió a entregar 21 productos y con suerte alcanzan los 7 u 8. Reclamamos que se suspenda todo ajuste a los que menos tienen, que se abran los programas para los que lo necesitan, y se aumente el monto miserable que cobran los compañeros que tienen un potenciar trabajo. Reclamamos asistencia integral a comedores populares”.

Por su parte, Carla Deiana dirigente del Partido Obrero y el Frente de Izquierda señaló: “La Unidad Piquetera sale a acampar porque la situación no da para más, la Argentina atraviesa una crisis de fondo, de la cual son responsables todas las fuerzas políticas que han gobernado el país. Los Alberto Fernández, los Macri, Cristina Fernández de Kirchner han llevado a que más del 50% de nuestros pibes y pibas están bajo la condición de pobreza, que los jubilados tengan haberes de indigencia y que la precarización laboral alcance a la mitad de los trabajadores. Como si eso no bastara, ahora pretenden quitarle a 160 mil trabajadores en muchos casos el único ingreso que tienen para alimentar a su familia. Este ajuste que lleva adelante Massa, en acuerdo con el FMI, agrava la crisis social, pero no logra estabilizar la economía. Sigue la inflación y el endeudamiento, mientras continúan los ataques a las y los trabajadores. Por ello sigue la lucha del movimiento piquetero en las calles, para terminar con esta política de ajuste y entrega”.

Trabajo genuino.

Abajo el ajuste.

Ninguna baja en el Potenciar Trabajo.

Aumento del monto de los programas.

Asistencia integral a los comedores populares.

Los cortes que habrá en Rosario este miércoles

Zona Oeste:

Av. Presidente Perón y Av. Circunvalación (sobre Presidente Perón)

Av. Presidente Perón y Pascual Rosas

Zona Norte:

Av. Juan José Paso y Av. Travesía

Av. Provincias Unidas y Av. Junín

Av. Alfonsín y Laguna

Av. Camino de los Granaderos y Palestina

Zona Este:

Acceso Sur y Av. Uriburu (sobre Acceso Sur)

Zona Sur:

Av. Circunvalación y España (sobre Circunvalación)

Av. Ovidio Lagos y Copacabana (altura arroyo Saladillo)

Cortes en el Gran Rosario

San Lorenzo: esquina de los Bancos (Av. Urquiza y Av. San Martín)

Villa Gobernador Gálvez: Av. San Martín de VGG y Av. Circunvalación (por Av. San Martín)