Abril llega a su fin con un jueves de nueve estrenos en los complejos locales

El film Cuentos de la tierra que aborda cinco relatos amalgamados por el modo de sentir y de pensar que atesora el pueblo Mapuche se conoce este jueves junto a la producción de terror canadiense Skinamarinkm, el despertar del mal de Kyle Edward Ball, el drama estadounidense Marca de vida y la secuela del film Los Olvidados. También se sumarán a las grillas de los principales cines rosarinos Sombras de un crimen de Neil Jordan, la coproducción entre Reino Unido, Italia y Estados Unidos, La heredera de la mafia, y Los caballeros del zodiaco: Saint Seiya– El Inicio. Por último se conocerán las películas francesas Kompromat y Laberinto mortal.

“Cuentos de la tierra”

El film Cuentos de la tierra aborda desde una mirada emotiva y poética cinco relatos amalgamados por el modo de sentir y de pensar que atesora el pueblo Mapuche, “gente de la tierra”. Una niña en etapa escolar vive su cultura como secreto, un concertista de música clásica es atravesado por melodías ancestrales, un locutor de radio decide prestar su voz a las urgencias de la tierra, en un viaje iniciático un padre enseña a su pequeño hijo a hablar con el espíritu de las aguas, una anciana lucha por permanecer en la tierra que la vio nacer. Este pueblo ancestral, originario del sur argentino y chileno, guarda un saber extraordinario sobre las formas de relación que deben existir entre todos los seres vivos. En lugar del estigma y el saqueo que pesa hace 500 años, la película propone escucharlos. La producción, que cuenta con la dirección de Pablo Nisenson, es un drama argentino que se verá en Cinépolis.

“Skinamarinkm, el despertar del mal”

Con las actuaciones de Jaime Hill, Ross Paul, Lucas Paul y Dali Rose Tetreault se conoce el film de terror canadiense Skinamarinkm, el despertar del mal de Kyle Edward Ball. La propuesta inicia cuando dos niños se despiertan en medio de la noche y descubren que su padre ha desaparecido, y que todas las ventanas y puertas de su casa ya no están. “El film que se transformará en la experiencia más aterradora de tu vida”, aseguran desde la distribuidora Terrorífico Films. La película se podrá ver desde este jueves en Showcase, Cinépolis y Monumental.

“Marca de vida”

En Marca de vida, el mundo de David se pone de cabeza cuando su madre biológica lo contacta inesperadamente, anhelando conocer al hijo de 18 años que sólo tuvo en sus brazos una vez. Con el apoyo de sus padres adoptivos, David se embarca en un viaje en el que descubre una asombrosa verdad de su pasado. La nueva película de los hermanos Kendrick (creadores de Cuarto de guerra y A prueba de fuego) y Kirk Cameron, está inspirada en una historia real que “celebra el regalo de la vida”. Este drama estadounidense se verá en Hoyts.

“Los olvidados: cicatrices”

Este jueves se conoce en las salas de cine locales la secuela de Los Olvidados, una película que se conoció en el 2017 y que esta semana llega a salas con el subtítulo “cicatrices”. La propuesta transcurre durante el último concierto de una banda indie de rock en el que se desata un conflicto entre los integrantes e inesperadamente terminan varados en Epecuén, un verdadero pueblo fantasma. Los conflictos internos y la mala suerte de la gira perderán importancia ante el infierno que les espera. El film de terror, una coproducción entre Argentina, Nueva Zelanda e Italia, cuenta con dirección de Nicolás Onetti, las actuaciones de Agustin Olcese, Clara Kovacic, Magui Bravi y María Eugenia Rigón y podrá verse en Hoyts.

“Sombras de un crimen”

La película de Neil Jordan, Sombras de un crimen, protagonizada por Liam Neeson, Diane Kruger y Jessica Lange, se conoce este jueves en las salas del país. La producción de suspenso, realizada en coproducción entre Irlanda y Estados Unidos, es la adaptación de la novela The Black-Eyed Blonde: A Philip Marlowe Novel, de John Banville. Philip Marlowe, es un detective privado que está envuelto en malos negocios y una vida solitaria. Su suerte cambiará con la llegada de Clare Cavendish, una hermosa mujer que lo contratará para encontrar a su ex amante y este acontecimiento resultará ser sólo una pequeña parte de un gran misterio por resolver. El film se verá en los complejos Showcase, Cinépolis y Del Centro.

“La heredera de la mafia”

La coproducción entre Reino Unido, Italia y Estados Unidos, La heredera de la mafia, de Catherine Hardwicke, cuenta la historia de una mujer de los suburbios de Estados Unidos que hereda de su abuelo un imperio de la mafia, y guiada por el consigliere de confianza de la familia, desafía las expectativas de todos, incluyendo las propias, como nueva cabeza del negocio familiar. La propuesta cuenta con las actuaciones de Toni Collette, Monica Bellucci y Eduardo Scarpetta y se podrá ver en Showcase, Cinépolis y Del Centro.

“Los caballeros del zodiaco: Saint Seiya – El Inicio”

Bajo la dirección de Tomasz Bagiński se conoce el film de animación y aventuras Los caballeros del zodiaco: Saint Seiya – El Inicio, una coproducción entre Japón y Estados Unidos. La propuesta está basada en la sensación internacional del animé, Caballeros del Zodiaco, que por primera vez lleva a la pantalla grande la saga de Saint Seiya en acción real. Seiya (Mackenyu), un testarudo adolescente callejero, pasa el tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. Cuando en una de sus peleas se le revelan poderes místicos que desconocía, Seiya se ve inmerso en un mundo de santos en guerra, antiguos entrenamientos mágicos y una diosa reencarnada que necesita su protección. La propuesta estará disponible en Showcase, Cinépolis, Monumental y Del Centro.

“Kompromat”

El drama de acción y espionaje basado en hechos reales Kompromat llega desde Francia bajo la dirección de Jérôme Salle y siguiendo a Mathieu, un diplomático francés y miembro del instituto francés de Irkutsk (Rusia). Un día es arrestado y encarcelado por las autoridades rusas, acusado de abuso sexual a su propia hija. Mathieu es víctima de un “Kompromat”, término ruso para describir materiales comprometedores sobre políticos o figuras públicas. Con la ayuda del FSB (Servicio Federal de Seguridad de Rusia), alguien ha creado un falso caso para incriminarlo. Demostrar su inocencia es imposible, la única solución: huir. El film se verá en Showcase.

“Laberinto mortal”

Bajo la dirección de Mathieu Turi, y con las actuaciones de Gaia Weiss, Peter Franzén y Romane Libertse, se conoce el film de terror y supervivencia Laberinto mortal. En la propuesta, y después de que un hombre desconocido la lleve en auto, Lisa despierta en un tubo. En el brazo tiene fijado un brazalete con una cuenta regresiva, rápidamente comprende que cada ocho minutos, el fuego quema una sección ocupada, no tiene más remedio que arrastrarse a secciones seguras para sobrevivir. Para saber por qué está allí y cómo salir, Lisa tendrá que enfrentarse a los recuerdos de su hija muerta. El film francés se verá en Showcase.