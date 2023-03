Abril azul: Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo

Por Romina Sarti*

En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concientización sobre el Autismo (resolución 62/139 del 18 de diciembre de 2007. Su objetivo: contribuir a la calidad de vida tanto de las personas con Trastorno del Espectro Autista (desde ahora T.E.A.) como la de sus familiares y amigos/as, promoviendo una verdadera inclusión en la sociedad y reconociéndoles como sujetos portadores de derecho. Con esta acción se busca difundir la importancia de un diagnóstico precoz, para brindar más herramientas de autonomía y desarrollo de las personas. Bajo el lema #LlamémosloPorSuNombre, se pretende demostrar que esta condición no es una enfermedad, es una manera distinta de interpretar el entorno, las palabras, los sonidos, los colores, las formas.

El autismo no es lineal, sino que es un espectro, una condición diversa.Aunque las personas autistas comparten el mismo diagnóstico, cada una de ellas es diferente a las demás y tiene sus propias capacidades, necesidades e intereses. Por eso, precisa de unos apoyos individualizados y especializados que se ajusten a cada etapa de su ciclo vital para promover su participación social en igualdad de condiciones. La gama de colores muestra también esa gran diversidad, especificidad y singularidad que hay dentro del espectro autista.

Conversación en primera persona

Hablamos con Federico Vitelli, un adolescente de 14 años diagnosticado con autismo. A Fede le gusta ver los noticieros y también tiene un gran sentido de la orientación. Es un estudioso de los mapas de las ciudades y oficia de guía en los viajes familiares. Ubica rápidamente el centro de localidades como Mar del Plata o Capital Federal. Nos confiesa que también le gustan mucho los colectivos. Tiene tres gatitas Rogi, Cuki y Mia.

–¿Qué es el Autismo?

–El autismo es una manera diferente de ser. No es una enfermedad. Yo tengo autismo y no hay ningún problema.

–¿Cómo es tu vida con TEA, qué actividades realizas?

Mi vida es normal. Voy a la escuela, estoy en 2do año, me va bien, tengo notas altas. Mis materias preferidas son matemática e inglés. En las dos tuve 10, tengo facilidad para los idiomas. Ahora voy sólo al cole y a las terapias, pero llegue tarde a las terapias porque el cole tardo mucho. Me esfuerzo mucho y puedo.Soy especialista en calles y mapas. Cuando viajamos me aprendo las calles y mapas, sé dónde están las estaciones de servicio, el centro. Me gusta indicar como movernos.

Concientización

La mamá de Fede, Valeria Hidalgo, es miembro deTGD Padres Rosario TEA, grupo de madres y padres autoconvocados de Argentina, que dedican su tiempo a mejorar la calidad de vida de sus hijos/as mediante campañas de concientización, capacitación, difusión sobre Autismo/TEA; también acompañando a las familias, generando acciones que promuevan la inclusión para poder incidir en políticas públicas que garanticen los Derechos de quienes transitan a este trastorno, que se garanticen los Derechos plasmados en la Convención de los Derechos de personas con discapacidad

–¿Por qué se conmemora un día de concientización a nivel mundial?

–Para visibilizar, para informar, para que la gente sepa de qué se trata, que entienda porque hay tantas personas diagnosticadas con autismo. Para informar a la gente, que se puede hacer terapia, que muchos pueden hacer una vida normal

–¿Cuáles son las actividades previstas?

–El sábado 1ero de abril nos encontramos en el cruce peatonal de San Martín y Córdoba, de 10 a 14 horas. Tendremos una carpa para informar a la gente, a todos los que se quieran acercar, repartiremos folletos. Buscamos concientizar, acercarnos a la gente, responder sus inquietudes.El domingo 2 de abril tenemos la marcha y el acto. A las 18:30 nos convocamos en el cruce de las peatonalespara ir caminando al Monumento. El acto empieza a las 19hs

–¿Cómo pueden contactarlos?

–Pueden contactar al grupo por las redes sociales: Facebook: Tgd Padres Rosario TEA, IG Tgdpadresrosario. Realizamos encuentros en el Distrito Centro todos los segundos sábados de cada mes par, para poder acercarnos a las familias y conversar.

*Licenciada en Ciencia Política (UNR), aprendiz permanente, estudiante de las diversidades en todos sus niveles, docente de Problemáticas de la Discapacidad, Sociología de la Discapacidad, y de Metodologías en la Universidad del Gran Rosario (UGR). Columna de opinión “Cuerpas mutantes”. Miembro fundacional de IG: @alicya.para.iberoamerica (Asociación por la liberación corporal y alimentaria para Iberoamérica). IG: romina.sarti