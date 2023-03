A un año de la invasión a Ucrania, la cultura redobla su peso como botín de guerra

Carlos Daniel Aletto

A un año de la invasión de Rusia a Ucrania, los pedidos de cancelación, las denuncias de saqueos culturales y la necesidad de tomar partido por uno de los bandos siguen siendo el centro del debate en el mundo intelectual, mientras pocas voces de artistas y escritores, en medio de la propaganda y la desinformación de toda guerra, se alzan para denunciar el dolor que un enfrentamiento de estas dimensiones provoca a la vida de millones de personas.

Con la amenaza vigente de que China se sume a Rusia y desencadene un guerra global, según especulaciones recientes del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, a un año del comienzo de la invasión rusa queda claro que la guerra no se libra solo con tanques y granadas: el centro de la batalla se encuentra en la propaganda, la información falsa y una campaña que intenta la aniquilación cultural del otro.

El aspecto cultural es fundamental en toda guerra. Para los rusos y los ucranianos, de un lado y del otro de la frontera, e incluso en las zonas de geografías difusas que se disputan ambos bandos, aferrarse a su identidad, historia y cultura nacionales es el núcleo duro de la resistencia.

Un año después de comenzadas las primeras maniobras militares, a contramano del momento histórico de arrepentimiento de los países europeos colonialistas que han empezado a devolver (o a negociar) con sus países de origen las piezas culturales que han saqueado o expoliado en sus invasiones, el gobierno de Zelenski y sus aliados denuncian que Rusia está saqueando monumentos y pinturas pertenecientes a Ucrania.

No solo son las acciones en el terreno de batalla las disputas en juego. En el momento en que la guerra toca cuestiones de etnicidad, identidad nacional, idioma e historia, la cultura no solo está atrapada en el fuego cruzado. Ella misma es un campo de batalla. El presidente ruso, Vladimir Putin, no ha centrado su campaña contra Ucrania únicamente en conquistar territorio o suprimir la resistencia. También quiere subyugar a Ucrania cultural, lingüística y territorialmente a Rusia y negarle su existencia como nación soberana e independiente, según las denuncias expuestas por ucranianos y funcionarios europeos.

Las actividades de neutralidad no son bien vistas en Europa. Hay una exigencia gubernamental a tomar partido. Los intelectuales son obligados a manifestarse públicamente a favor o en contra. Por este motivo Zelenski sancionó, en el último mes, a otras 198 personalidades de la cultura, con lo que son ya 317 los nombres incluidos en las listas de sanciones de Kiev. En el documento 23/2023 el presidente ucraniano valida una decisión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa que impone “medidas especiales personales restrictivas económicas y de otra índole” durante diez años a ciudadanos en su gran mayoría rusos.