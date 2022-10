Juega la Lepra

¡A seguir copado! Newell’s recibe a Arsenal desde las 16.30 y Coria aún mantiene dos dudas

Adrián Coria, DT de la Lepra no definió el once inicial, aunque no habrá muchos cambios respecto del equipo que ganó en Santa Fe. Ditta y Reasco están para jugar, aunque el técnico no confirmó la formación. El conjunto del Parque busca avanzar y estar en zona de clasificación a las copas