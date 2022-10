A sacar el pie del acelerador: este lunes comenzaron a funcionar las cámaras de fotomultas en Rosario

El municipio puso en marcha este lunes 17 de octubre el nuevo sistema de detección electrónico de infracciones, tras cumplirse el período de fase de concientización, lo que implicó que se enviarán notificaciones a las y los infractores, pero no se cobrarán multas por los primeros 60 días.

Esta etapa se inicia con 70 cámaras fijas y cuatro puntos móviles. Los primeros son para detectar cruces de semáforos en rojo e invasión de senda peatonal, exceso de velocidad, invasión de ciclovías, invasión de carriles exclusivos y giros prohibidos.

Características del sistema:

En total serán 70 puntos de control + 4 puntos móviles: “Comenzando desde hoy con 30 puntos de control fijo y 2 móviles, para llegar a 70 ojos de control fijos y cuatro móviles, que estarán puestos dónde deben estar y debidamente señalizados”, dijo el titular del Palacio de los Leones para detallar que controlará cada cámara:

– 35 para violación de luz roja e invasión de senda peatonal.

– 15 para exceso de velocidad.

– 10 para invasión de ciclovías.

– 5 para invasión de carriles de TUP.

– 5 para efectuar giros prohibidos.

Puntos móviles

– 2 para exceso de velocidad.

– 2 para estacionamiento indebido.

¿Cómo funciona el sistema?

Las cámaras instaladas en los distintos puntos de la ciudad cuentan con tecnología de última generación, que permiten transmitir imágenes y datos en tiempo real. Las mismas cuentan con una conexión a la red de fibra óptica, como así también un respaldo con un módem 4G. Además, si bien cuentan con conexión a la red de energía eléctrica, en caso de cortes, tienen autonomía para seguir funcionando.

Las mismas captan las infracciones, que son enviadas a un web service que verifica la falta e identifica al infractor. Al mismo tiempo, esa infracción es corroborada por el equipo de movilidad y luego de un proceso de validación, es enviada al tribunal de faltas para su notificación. Actualmente el proceso de concientización llegará hasta esta etapa, pero posteriormente, cuando comience a labrar multas, se podrá abonar en línea con cualquier tarjeta de crédito o débito, o solicitar un descargo online a través de rosario.gob.ar.

¿Cómo se determina la ubicación de los puntos de control?

Los puntos se eligen en función de maximizar la seguridad vial, y de garantizar una cobertura amplia de la ciudad y sus distintos corredores y zonas y es por ello que se ampliaron las cantidades y tipos de puntos de control.

Los puntos de control se ubicarán, según la acción que controlan, en sitios que poseen antecedentes graves de siniestros, arterias que permitan el desarrollo de velocidades altas (controles de velocidad), cruces semaforizados con gran afluencia de peatones y ciclistas -usuarios vulnerables de la vía- (controles de violación de luz roja e invasión de sendas).

A su vez, para garantizar el respeto de los espacios exclusivos y la prevención de siniestros, se dispondrán controles sobre los carriles exclusivos de transporte público y las ciclovías.

Finalmente, y con el objetivo de mantener despejadas las paradas TUP favoreciendo la seguridad en el ascenso/descenso de pasajeros, el acceso a las rampas para personas con movilidad reducida y todo sector de la vía donde exista prohibición de estacionar, se dispondrá de controles móviles de estacionamiento indebido.

¿Cuáles son las infracciones que podrán detectarse?

En la primera etapa se fiscalizarán las siguientes infracciones:

1. Cruzar y/o girar con el semáforo en rojo.

2. No respetar la línea de frenado de la senda peatonal.

3. Exceso de velocidad.

4. Transitar, estacionar o detenerse en carriles exclusivos de transporte de pasajeros.

5. Circular con vehículos motorizados por ciclovías.

6. Girar a la derecha en calles con carril exclusivos para la circulación del servicio de transporte de pasajeros.

7. Circular en moto sin casco.

8. Estacionar en lugar prohibido.

9. Estacionar en sector reservado a discapacitados.

10. Estacionar en paradas del transporte público de pasajeros.

11. Estacionar delante de rampas para sillas de ruedas.

12. Estacionar sobre mano no permitida.

13. Estacionar en doble fila.

14. Estacionar de contramano.

15. Estacionar en los primeros diez metros de la cuadra.

16. Estacionar o detenerse en carriles exclusivos de circulación.

17. Estacionar o detenerse en sendas peatonales o en arteria peatonal.

18. Estacionar sobre la vereda.

19. Estacionar o detenerse en ochavas o bocacalles.

20. Estacionar sobre plazas, parques, paseos, o espacios verdes en general.

21. Invertir sentido de marcha en doble mano, girar en “U” o girar a la izquierda.

22. Llevar más de un acompañante o menores de 10 años en motos de cilindrada mayor a sesenta centímetros cúbicos.

23. Llevar acompañantes en motovehículos cuya cilindrada sea igual o menor a 60 centímetros cúbicos.

24. No efectuar señales manuales, eléctricas o mecánicas reglamentarias.

25. Conducir utilizando sistemas de comunicación de operación manual continua (Celular).

26. Utilización de sistema de mensajes de texto durante la conducción de un vehículo.

27. Circular sin tener colocado el correaje de seguridad (cinturón de seguridad) en los vehículos que por reglamentación deban poseerlo.

Listado de cámaras fijas de control de Infracciones:

Primera etapa (30):

Laprida y 3 de Febrero

Córdoba 3050

Santa Fe 1754

Laprida 834

Maipú 1677

Av. Ovidio Lagos 3550

Av. Carlos Colombres 1400

Bv. Rondeau 1200

Av. Provincias Unidas 2550

Av. Provincias Unidas 750

Cafferata 850

Bv. Avellaneda y Av. Pte. Perón

Av. Eva Perón y Juan Pablo II

Av. Casiano Casas y Av. Sorrento

Av. San Martín y Av. Uriburu

Av. J. Newbery 7955

Av. Eudoro Carrasco 3396

Av. Belgrano 181 bis

Av. Estanislao López 2471

Bv. Seguí 3802

Bv. Avellaneda 2950

Bv. 27 de Febrero entre Ecuador y Colombia

Av. Calasanz 8700 y Gallegos

Bv. Wilde 493

Av. Sorrento 6410

Av. Casiano Casas 2150

Av. Arturo Frondizi 300

Av. Uriburu 1189

Ayacucho y Esteban de Luca

Av. Arturo Illia 1400

Segunda etapa (40):

Av. Arijón 700

Necochea 2650

Av. Pellegrini 1540

Mendoza 5350

Córdoba y Av. Ovidio Lagos

Santa Fe y Pueyrredón

San Lorenzo y España

Maipú y Mendoza

San Lorenzo 1550

Bv. 27 de Febrero y Av. Francia

Bv. 27 de Febrero y Matienzo

Bv. Avellaneda y Santa Fe

Bv. Avellaneda y Av. Carballo

Av. Belgrano y Raúl Domínguez

Av. Estanislao López y Francia

Av. Francia y Av. Pte. Perón

Juan José Paso y Cullen

Mendoza y Bv. Avellaneda

Mendoza y Av. Pcias. Unidas

Av. J. Newbery y Bv. Wilde

Bv. Oroño y Bv. Seguí

Bv. Oroño y Av. Uriburu

Av. Ovidio Lagos y Salta

Av. Pcias. Unidas y Av. Pellegrini

Av. Pellegrini y Corrientes

Av. Pellegrini y Gutenberg

Av. Pellegrini y Ovidio Lagos

Av. Pellegrini y Av. Rouillón

Av. Pcias. Unidas y Av. Eva Perón

Av. Pte. Perón y Av. Pcias. Unidas

Av. Pte. Perón y Av. Rouillón

Bv. Rondeau y Nansen

Bv. Rondeau y Baigorria

Av. Sabin y Bv. Avellaneda

Av. San Martín y Bv. Seguí

Av. Sorrento y Juan Pablo II

Ayacucho y Av. Arijón

Av. Uriburu y Bv. Avellaneda

Bv. Oroño y Batlle y Ordoñez

Av. Ovidio Lagos y Av. Arijón

