A resetear el chip y sacarse la bronca: Newell’s juega con Blooming por Sudamericana

La bronca del hincha. La tristeza de Heinze. El lamento con bajón de algunos futbolistas. El aplauso por el rendimiento y el esfuerzo. La derrota ante River dejó sensaciones raras en el Parque, aunque en todos los casos no tienen que ver con la preocupación de un equipo que no aparece, sino más bien con el fastidio por un partido que pudo y debió ganarse, y se perdió por un error en el fatídico minuto final.

No hay tiempo para seguir lamentándose. Casi sin descanso, Newell’s jugará nuevamente en casa, esta vez ante Blooming por la Copa Sudamericana. Y el cotejo ante los bolivianos, que iniciará a las 19, tiene los condimentos necesarios para que una victoria deje atrás esa sensación de injusticia y bronca que surgió a partir del gol de Solari.

La Lepra arrancó con el pie derecho la Copa. Ganó en Chile sobre la hora y esos tres puntos tienen un valor en la tabla que se potenciará si derrota a Blooming, un equipo que marcha en el fondo de la tabla del torneo local y no debería ser un escollo complicado para Newell’s, mucho más si tiene aspiraciones serias en el torneo continental.

El Grupo E de la Copa Sudamericana tiene como candidatos a pelear al equipo de Heinze y Santos de Brasil, justamente ganador de Blooming en el estreno, aunque con más dificultades que lo que se suponía en la previa. Para validar esta candidatura, Newell’s debe hacerse más fuerte que nunca en el Coloso, un reducto que perdió su imbatibilidad 2023 con el gol agónico de River, pero que sin dudas potencia a la Lepra cada vez que sale a jugar.

Tal vez el mayor rival de Newell’s será la condición física de los jugadores. En medio de un trajín desgastante de partidos, con rivales de nivel como San Lorenzo, Estudiantes, Racing, Central y River, Heinze deberá analizar muy bien qué tipo de rotación implementa en este cotejo, con jugadores que podrían llegar con apenas 48 horas de descanso.

Juan Sforza y Willer Ditta eran candidatos a descansar, pero el mediocampista llegó a cinco amarillas en la Liga y no podrá estar el sábado ante Belgrano. Si no se siente agotado, podría seguir como titular. Por Ditta podría ingresar Guillermo Ortíz, pero si Heinze pretende mantener una línea de tres en el fondo, el colombiano no tendrá descanso, ya que Facundo Mansilla está descartado por una molestia física.

Seguramente Armando Méndez y Ángelo Martino serán los carrileros, como ante Racing; mientras que Marcos Portillo es candidato a ingresar por Cristian Ferreira, aunque tampoco hay que descartar a Lisandro Montenegro.

Arriba seguirá la dupla Aguirree-Recalde, y si Heinze define un esquema 4-3-3 se abrirá un lugar como extremo para Jhonatan Menéndez, quien hasta ahora es una gran decepción.

Es probable que el equipo se parezca más al que le ganó con gran rendimiento a Racing, aunque con algunos retoques.

Sin importar los nombres, Newell’s debe imponer jerarquía, hacer valer la localía y quedarse con tres puntos para marcar el camino en un torneo que ilusiona a todos. Y de paso sacarse la bronca rápido, lo que no es poco.