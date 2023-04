A pesar del fracaso en el Sudamericano, Mascherano está a un paso de continuar como DT de la Sub 20

El ex mediocampista de la Selección Argentina daría marcha atrás en su decisión de dar un paso al costado, a la espera de la confirmación oficial de que el Mundial de la categoría se llevará a cabo en nuestro país

Javier Mascherano continuaría como entrenador de la Selección Argentina Sub 20, a la espera de la confirmación oficial de que el Mundial de la categoría se llevará a cabo en el país, pese a que el ex mediocampista central había decidido no seguir en el cargo tras la eliminación del elenco albiceleste en el Sudamericano.

Mascherano, que en los últimos días mantuvo conversaciones con Lionel Scaloni para definir su futuro, jamás firmó la rescisión de su contrato pese a haber manifestado públicamente su determinación de dar un paso al costado, por lo que podría ser el técnico de la Sub 20 si efectivamente participa de la Copa del Mundo por ser la sede de la misma.

“Con Mascherano hablé luego del torneo. Él siente que lo mejor era no seguir, yo le dije que estaba equivocado. Cuando un tipo que vivió tantos años la Selección y cree que no tiene que continuar, bueno… lo intentamos de todas maneras porque lo veíamos trabajar, estábamos en línea”, expresó tiempo atrás Scaloni.

Sin embargo, el cambio en la situación mundialista habría llevado a Mascherano a dar marcha atrás y, según informaron fuentes de la AFA, el coordinador de las juveniles, el ex delantero Bernardo Romeo, fue quien recibió la respuesta positiva del ex volante central para continuar al frente del plantel.