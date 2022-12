A once años de su disco anterior, León Gieco vuelve a ponerse a la altura de su propia leyenda

Sergio Arboleya, Télam

Pero además contó con un elenco de excepción capaz de darle aún más matices al repertorio casi enteramente firmado por el autor de “El país de la libertad”, “Cinco siglos igual” y “Sólo le pido a Dios”, por citar apenas algunos de los sucesos con su sello.

Allí también, y seguramente a cuento de mostrarse dispuesto a seguir en la ruta, como cuando confiesa que con la placa en ciernes inauguro sus “últimas dos décadas de actuaciones y trabajo con la música”, anunció que trabaja junto a Gurevich en nuevo repertorio que incluirá canciones de homenaje a Mercedes Sosa y Sara Correia (cuyos textos leyó), otra titulada “Democracia” en colaboración con Teresa Parodi, la “Baguala para la Argentina” que supo componer con Chabuca Granda, y “Mama Coca” sobre el expresidente boliviano Evo Morales, entre otras.

Respecto de por qué eligió El hombrecito del mar para dar nombre a su disco, Gieco expresó: “Todo surgió porque el Parque de la Memoria es un lugar que visito frecuentemente con mi nieto Oliver, de 5 años, desde hace algún tiempo, y él le pone nombre a algunas cosas: siempre me dice: «Primero juguemos en la cárcel de la que nos podemos escapar» por la obra de León Ferrari A los Derechos Humanos, que está ubicada en la entrada del Parque de la Memoria y después me lleva a ver al «Hombrecito del mar», en referencia a la obra de Reconstrucción del retrato de Pablo Miguez de Claudia Fontes. Yo le expliqué que si bien para él se trataba de un hombrecito, no estaba en el mar sino en el río y la diferencia es que uno tiene agua salada y el otro aguas dulces, a lo que Oliver me respondió: «Bueno, es un mar dulce entonces». Por esa historia es la primera vez que decido que no haya una foto mía en la tapa de un disco y en su lugar elegí esta obra maravillosa de Claudia, una escultura sobre el agua que articula los conceptos de aparición y desaparición”.

En su trayectoria, el músico supo burlar los moldes de los géneros y es uno de los artistas que más trabajó en juntar colegas y estilos sin importar las procedencias. En ese sentido, el músico analizó cómo ve ese ejercicio de la libertad entre artistas de hoy: “Creo que los músicos generalmente buscan relacionarse con otros porque es una forma de alimentarse y crecer. Pienso que cualquier músico inteligente hace eso. Sé que Wos tocó con Mollo, por ejemplo, o Trueno con Víctor Heredia, de a poco se van arrimando al pop o al rock, y hay gente que hace cosas muy interesantes con máquinas. Yo hice eso desde el comienzo, no te olvides que compuse «Cachito, campeón de Corrientes» incluyendo un chamamé dentro del movimiento del rock y fue una jugada muy difícil y la pasé muy difícil… o sea, viene conmigo desde ahí eso de romper moldes y estilos. Otra vez junté, por ejemplo, a Ricardo Iorio y a Mercedes Sosa en «El Embudo», de Marcelo Berbel. Pero no es que me dediqué a romper moldes, lo hago naturalmente porque estoy influenciado por un montón de corrientes musicales. Y en este momento escucho desde música clásica hasta un rap y todo tiene lo suyo, de todo se aprende, todo te moviliza y todo te hace mover el culo, es así”.