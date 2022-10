A mirarlo por TV: todos los caminos están dados para que Central reciba a Colón sin público

Sólo falta la oficialización. Pero en el Mundo Central dan como un hecho que, el partido de la última fecha del torneo entre los auriazules y Colón, se jugará a “puerta cerrada” en el Gigante. El estadio de Arroyito recibiría una sanción de parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. ¿Los motivos? Tendrían que ver con infracciones cometidas en los últimos partidos disputados por los canallas en condición de local. Algunas de ellas, lanzar pirotecnia desde las tribunas, arrojar proyectiles al campo de juego durante el desarrollo de los encuentros, uso de banderas con medidas no permitidas, y presencia de una bandera con una leyenda desafiante que tendría como supuesto destinatario a las autoridades de seguridad provinciales.

La sanción se conocería este miércoles y afectará el partido con Colón, que todavía no tiene fecha ni hora de disputa. Entre los principales damnificados, aparecen los socios que cuentan con abono a platea pago por toda la temporada. Y también los que, con cuota al día paga, habitualmente concurren a las cabeceras después de tramitar el QR para el ingreso en la Sede Virtual del club de Arroyito.

La última situación similar se vivió en abril último, y también afectó en un partido entre canallas y sabaleros, que se jugó el 8 de abril de este año y terminó 2 a 2. Pero ese día sólo fue clausurada la bandeja alta de la cabecera norte del Gigante, la que da al club de Regatas Rosario. En aquella oportunidad, y también por disposición del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, se hizo efectiva esa sanción en directa relación con las bombas que cayeron durante el partido jugado un par de fechas antes frente a Newell’s, el pasado 20 de marzo.

En aquella ocasión, durante la salida de los equipos al campo de juego, desde la tribuna de Regatas arrojaron al menos cinco bombas de estruendo que no solo retrasaron algunos minutos el arranque del Clásico sino que además provocaron grandes pozos en el césped.

La primera sanción de este tipo fue en 2015 por una agresión desde la platea baja de calle Cordiviola a Gustavo Alfaro, por aquel entonces técnico de Tigre, a quien le impactó un objeto contundente en la cabeza. En aquella ocasión la Secretaría de Seguridad Deportiva de la provincia decidió sancionar a Central con la inhabilitación de esa platea, que fue desde donde partió el proyectil con el que un hincha agredió al ex DT auriazul. Pero la AFA no vio con buenos ojos esta medida y se puso firme, a punto tal que el comité ejecutivo (NdR no el tribunal de disciplina) se amparó en el boletín 4.746 que lo facultó a adoptar una sanción de carácter provisorio para inhabilitar el Gigante por una fecha. Y Central cumplió esa sanción más tarde, el 16 de marzo de 2015, cuando por la quinta fecha del torneo el equipo que en aquel momento conducía Eduardo Coudet venció 1-0 a Temperley con gol de Marco Ruben.

Otra medida disciplinaria que involucró sanción para el estadio de Arroyito, aunque solo afectó un sector del Gigante, fue por arrojar al campo de juego una importante cantidad de muñecos plásticos vestidos con los colores de Newell’s para festejar el triunfo en el clásico de la semana anterior. Esto ocurrió en un partido con Racing, que Central lo ganó 4 a 1 y se disputó el 21 de mayo de 2017. Un día después, y antes de que la AFA recibiera el informe arbitral, el por entonces director nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Guillermo Madero, elevó una carta a la AFA pidiendo un severo castigo para Central. Pero desde la AFA, amparados en el informe del árbitro Andrés Merlos, consideraron un acto de “incitación a la violencia” y que además se retrasó el comienzo del partido ante Racing cinco minutos por la gran cantidad de fuegos artificiales, sólo sancionaron a los canallas con la inhabilitación de la platea baja del río y el máximo de multa económica (500 entradas por el término de 5 fechas). Esta sanción, la que afecto la presencia de hinchas en la platea, se hizo efectiva también en un encuentro ante Colón: se jugó el 3 de junio de 2017, cuando los canallas, dirigidos por Paolo Montero igualaron sin goles.