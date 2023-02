A los 88 años murió el icónico diseñador y dueño de un imperio, Paco Rabanne

El icónico diseñador Paco Rabanne, dueño de un imperio y quien vistió a generaciones de mujeres, murió este viernes, a los 88 años, según una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“La Casa de Paco Rabanne desea honrar a nuestro visionario diseñador y fundador quien falleció hoy a la edad de 88 años”, dice el mensaje en la red social.

Y agrega: “Entre las figuras de la moda más influyentes del siglo XX, su legado seguirá siendo una fuente constante de inspiración”.

“Estamos agradecidos con Monsieur Rabanne por establecer nuestra herencia de vanguardia y definir un futuro de posibilidades ilimitadas”, completa el texto.

Francisco Rabaneda y Cuervo, nacido el 18 de febrero de 1934 en la localidad española de Pasajes, en el País Vasco, hizo una gran carrera como modisto y creador de perfumes, sobre todo en Francia.

El diseñador de moda español era conocido por sus excéntricos diseños de ropa y por fundar una de las marcas de fragancias más conocidas del mundo. Se lucía en las pasarelas europeas con sus conjuntos metálicos y sus diseños de la era espacial de los años 70 que, con creatividad y buen gusto, había sabido adaptar hasta el presente.

La muerte de Francisco Rabaneda y Cuervo fue también confirmada por un portavoz del grupo español Puig, que controla la marca Paco Rabanne, de la que el diseñador salió hace dos décadas.

“Paco Rabanne hizo que la transgresión fuera magnética. ¿Quién más podría inducir a las mujeres parisinas a la moda a clamar por vestidos hechos de plástico y metal?”, destacó José Manuel Albesa, de Puig, con sede en Barcelona, propietario de la etiqueta de Rabanne desde la década del 60.

Rabanne fue una figura clave en el movimiento de moda de la era espacial de las décadas del 60 y 70, conocido por usar metal y otros materiales inverosímiles o infrecuentes en sus glamorosos diseños.

Se asoció con Puig en 1968 y lanzaron su primera fragancia juntos un año después, lo que dio lugar a una línea de perfumes que sigue siendo una de las más populares a nivel mundial en la actualidad.

“Una personalidad importante en la moda, la suya fue una visión atrevida, revolucionaria y provocadora, transmitida a través de una estética única”, expresó el presidente Marc Puig en un comunicado.

El diseñador español fue bautizado por Coco Chanel como el “metalúrgico” de la moda. Se labró un lugar especial en ese selecto mundo, armado simplemente con unas pinzas y planchas de metal.

Adepto además al esoterismo, Rabanne también se hizo un nombre a través de sus declaraciones excéntricas. “Me gusta el esoterismo desde mi más tierna infancia. Mi madre era muy pragmática, pero mi abuela era chamán, me inició muy pronto en el conocimiento del mundo. La moda me permitió ganarme la vida, pero no era realmente mi centro de interés”, explicó en una entrevista en 2005.

Su madre había trabajado como costurera para Cristóbal Balenciaga y su padre, el general Rabaneda-Postigo, estaba a cargo del cuartel militar de Guernica durante la Guerra Civil Española y fue fusilado por las tropas franquistas en 1936. En 1939, la familia buscó refugio en Francia.

Rabanne estudió y se diplomó en Bellas Artes en París en el apartado arquitectura. Empezó su trabajo diseñando accesorios, joyas, corbatas y botones para Dior, Saint-Laurent o Cardin, pero luego decidió lanzarse por su cuenta al mundo de la moda, con la idea de introducir nuevos materiales y técnicas.

La muerte del artista suscitó varios recuerdos de su carrera, en particular en las redes sociales, entre ellos la ocasión en que confeccionó el vanguardista traje futurista de Jane Fonda en la película de ciencia ficción Barbarella (1968), una de las primeras producciones de este tipo protagonizada por una mujer, dirigida por el renovador Roger Vadim.

Sobre su creación, el diseñador compartió una sentida reflexión que aún resuena. “Mis diseños son armas. Cuando te las abrochas, crees que has oído un revólver”, dijo a la revista Maire Claire en 1967 en referencia a que el atuendo era un símbolo del empoderamiento femenino.