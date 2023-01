A los 81 años murió David Crosby, uno de los grandes nombres del folk rock estadounidense

“Eight Miles High”, “So You Want to Be a Rock ‘n’ Roll Star” y “Turn! ¡Giro! ¡Giro!” son sólo algunas de las canciones que pusieron de realce su influencia poco antes de ser expulsado de la blanda por sus diferencias con su líder, Roger McGuinn.

We sang together, we played together and had great times together. I'll miss The Croz more than words can say. Sail on. pic.twitter.com/Lc6pui2rCX

I don’t know what to say other than I’m heartbroken to hear about David Crosby. David was an unbelievable talent – such a great singer and songwriter. And a wonderful person. I just am at a loss for words. Love & Mercy to David’s family and friends. Love, Brian pic.twitter.com/Hjht7LeGiv — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) January 19, 2023

El debut solista de Crosby se materializó en 1971 con el álbum If I Could Only Remember My Name, título que hacía alusión a su estado psíquico-emocional y su compromiso con las adicciones de ese momento.

Con el que más tocó de sus compañeros en solitario fue con Nash y volvieron a estudios con el trío en 1977 para grabar CSN, Daylight Again en 1982, Live It Up en 1990, y After the Storm en 1994. También en formato cuarteto con Young hicieron American Dream (1988) y Looking Forward (1999)

En 1982, Crosby protagonizó un difundido arresto en un club de Dallas y pasó algunas temporadas en prisión por resistencia a la autoridad, posesión de armas no autorizada, consumo de drogas y peleas, entre otros cargos y en distintas ocasiones.

Su último álbum fue For Free, título debido a una canción de Joni Mitchell, de quien fue pareja a fines de los 60, que salió en 2021.