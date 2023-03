A los 77 años murió Enrique Symns, referente del periodismo contracultural argentino en los 80 y 90

El periodista, escritor y actor Enrique Jorge Symns, creador de la icónica revista contracultural Cerdos & Peces que revolucionó la escena artístico cultural de los años 80 y 90 en Argentina, inaugurada con la recuperación de la democracia hace 40 años, murió a los 77 años, según confirmó a diferentes medios en las últimas horas el periodista Sebastián Duarte. Reconocido como uno de los exponentes literarios contemporáneos del periodismo gonzo en Argentina, fue uno de los cronistas y narradores contemporáneos más influyentes de la llamada cultura urbana y el siempre ponderado under porteño que brilló en los 80 y que gesto nombres del teatro, la literatura, el cine y la música que siguen resonando en el presente.​

“Partió mi amigo hacia el más allá. Falleció hoy Enrique Symns, el irreverente periodista que marcó a fuego a toda una generación a base de un periodismo distinto, contestatario en plena década del 80, enfrentado a toda la carga que aún dejaba secuelas tras una nefasta dictadura militar”, tuiteó Sebastián Duarte “Él rompió con el contexto. Periodismo de calle, fuera de lo convencional incluyendo a los más discriminados dentro de una sociedad pacata: la gente de la calle, la noche profunda, los sótanos, las travestis, los actores y actrices, los músicos por fuera de los márgenes de establishment, el arte retorcido y liberador fue lo que defendió y lo que difundió”, agregó, antes de detallar que “la diabetes” fue el “gran demonio” de Symns, “que lo perturbó durante años” y que “los excesos no ayudaron, dejando expuesto a un cuerpo castigado”. Apenas conocida la noticia, el sello independiente Sudestada tuiteó: “Se fue un pedazo de la historia del periodismo contracultural de los 80 y 90”.

Symns había nacido en Lanús el 22 de diciembre de 1945, publicó crónicas, novelas y biografías sobre grupos y compositores del rock argentino y latinoamericano; e integró como monologuista, en los 80, el emblemático y popular grupo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En diciembre de 2020, en plena pandemia, se conoció que Cerdos & Peces, la mítica publicación creada en 1983 por Symns, volvería a salir una vez más a través de una edición especial, la número 60, que tendría 152 páginas, según anunció el periodista a través de un video. Y en ese momento confesó: “Me queda una bala en la recámara”.

“Hola amigos, desconocidos, conocidos, expertos, inexpertos. Yo estoy acá, postrado, como verán, y no me puedo mover hace mucho y mi cabeza tampoco. Mi vida fue en gran parte Cerdos & Peces. Fue un error, una equivocación, un yerro que cometió la naturaleza básica de los instintos del mundo. Me hubiera gustado manejar un tren en vez de ser periodista, pero bueno, es lo que me tocó. Espero que les guste este último número, que yo no voy a disfrutar porque seguramente voy a estar muerto cuando salga. Hasta pronto”, dijo Symns en el video que anunciaba el retorno de la revista.

Nacida luego de la dictadura, en el lento despertar democrático de 1983 como un “suplemento marginoliento de El Porteño“, la revista que dirigía Gabriel Levinas, con la colaboración como jefe de redacción de Miguel Briante, la publicación que mostraba los “últimos rastros salvajes de la vida”, como la identificaba su director, se independizó en abril de 1984 y permaneció durante quince años hasta 1998.

Legalización de drogas, homosexualidad, sexo explícito, anarquismo, okupas, eran sus temas centrales instalados como polémicas en el ambiente. Al comienzo fue una sorpresa para sus lectores hallar un espacio de libertad que hoy en día sigue cuestionado o marginado.