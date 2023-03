A cortar la racha: Argentino va hasta José León Suárez en búsqueda de su primer triunfo

Este sábado desde las 15.30, el Salaíto visita a Central Ballester en el marco de la tercera fecha del campeonato. Hasta aquí los albos de barrio Sarmiento cosechan una derrota en el debut y el empate de la jornada pasada como local. El once titular de Leonardo Acoglanis no está confirmado

Argentino sale a la ruta en búsqueda de su primera victoria en esta temporada de la Primera D. El destino es José León Suárez en el norte del conurbano bonaerense, donde lo espera Central Ballester para disputar uno de los cinco partidos que tiene programada la categoría para esta jornada sabatina. El encuentro comenzará a las 15.30 y será arbitrado por Rodrigo Villalba.

El Salaíto tuvo un arranque con derrota 2-1 como visitante de Muñiz en la cancha de Atlas en General Rodríguez y en su estreno como local, lo buscó por todos los medios, pero no pudo pasar del empate 0-0 ante Centro Español, por lo que el triunfo ya es una cuestión importante para ratificar el buen trabajo en la semana y la idea de juego que propone el cuerpo técnico comandado por Leonardo Acoglanis.

Para este cotejo ante el Canalla, el entrenador no confirmó el once inicial. Es que en el cotejo ante el Gallego jugado en el José Martín Olaeta, el defensor Máximo Levrand se retiró lesionado y en su lugar ingresó Emiliano Fernández, algo que podría darse desde el comienzo para este cotejo, pasando Mateo Yaszczuk a la zaga y Francisco Duré al lateral derecho. Otra variante podría ser en el centro del campo de juego para buscar más generación de juego. Pero esto se confirmará una vez que el equipo llegue al estadio auriazul.

Además del duelo entre Ballester y Argentino, a las 15.30 también jugarán: Juventud Unida vs. El Porvenir, Cambaceres vs. Paraguayo, Lugano vs. Mercedes y Centro Español vs. Muñiz.

Probables formaciones

Central Ballester: Sebastián Alejandro; Damián Achucarro, Emiliano Ordóñez, Mauro Misael Rojas o Agustín Corbalán y Yair Núñez; Nicolás Barreyro, Lucas Nava, Braian Ruiz y Leonardo Luna; Enzo Ventecol y Valentín Nogueira o Enzo Gómez Martínez. DT: Walter Cataldo.

Argentino: Francisco Ruslender; Francisco Duré, Mateo Yazczuk, Alexis Schmidt y Máximo Levrand o Emiliano Fernández; Alejo Fernández o Facundo García, Joaquín Valenzuela y Sebastián Peñaloza, Nelson Ávalos, Lucas Molina y Brian Aguirre. DT: Leonardo Acoglanis.

Hora: 15.30. Árbitro: Rodrigo Villalba. Estadio: Central Ballester.