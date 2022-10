A casi cinco meses del censo, todavía hay rosarinos sin cobrar por su trabajo

A casi cinco meses del último censo realizado en Argentina, en Rosario hay distintos grupos de voluntarios que no recibieron el pago correspondiente y siguen sin una respuesta concreta por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El día 18 de mayo, jefes de fracción, jefes de radios y censistas desempeñaron la tarea acordada en cada zona de la ciudad para efectuar parte del nuevo relevamiento poblacional a nivel nacional. El cobro estipulado era de $6.000 y $12.000 pesos respectivamente, pero luego de varios meses siguen sin el depósito de ese dinero en sus cuentas.

“En principio dijeron que las personas que no cobraban eran las que ponían un CBU compartido o CVU (con v corta), pero eso se supone que se iba a solucionar. Luego volvieron a pedir datos, se mandó un mail, y aún no nos pagaron”, explicó a este diario, Noelia, una de las jefas de radio en barrio Echesortu que aún no recibió el pago.

Durante los últimos días, desde el Indec volvieron a requerir los datos a distintos grupos de personas que reclamaron por este tema, pero por el momento siguen sin tener novedades sobre el cobro.

“Es mucha la gente que todavía no cobró y que intentó comunicarse con el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), hay gente que ese día trabajo doce horas por $12.000 pesos, yo trabajé con mi hijo mayor y seguimos sin cobrar”, agregó Noelia.

Durante los últimos días armaron un grupo de Whatsapp con gente que atraviesa por la misma situación, con el objetivo de organizar el reclamo y obtener alguna respuesta concreta. Hasta el momento hay unas cuarenta personas en ese grupo, que colaboraron con el censo en distintas zonas de la ciudad.

Se estima que este grupo (hasta ahora de 60 integrantes) forma parte de las 350 personas en el departamento Rosario que no recibieron el pago por el trabajo realizado el 18 de mayo.

Los censistas reparan en que esto no fue trabajo de una jornada exclusivamente, sino que tuvieron que participar de la logística previa con 45 días de anticipación para organizar las recorridas, domicilio por domicilio.

Quienes aún esperan cobrar, cuentan que los preparativos previos incluyeron capacitación de los Jefes de Radio, buscar los materiales porque no llegaban a las instituciones educativas como correspondía o preparar las bolsas para los encuestadores. Todo tipo de actividades simultáneas a sus tareas diarias, muchas veces sacrificando sábados o domingos.

De hecho, varios días después del evento, siguieron con el trabajo para confeccionar las actas correspondientes y completar el registro en hogares visitados durante el censo, en los que no había personas.

Ante las incesantes consultas que crecen a medida que el pago no se concreta, desde el Indec ya aseguraron que, si bien ya se han cursado la mayoría de los pagos, el Banco Nación todavía se encuentra procesando algunas transferencias. Por el momento, las últimas actualizaciones sobre el pago a censistas, están en el sitio web del Indec.