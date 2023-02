A 11 años de la Tragedia de Once, el relato de Leonardo Sarmiento: “Tenía que pasar algo y nos pasó a nosotros”

Se cumplen 11 años de la Tragedia de Once que dejó el saldo de 52 personas fallecidas y 789 heridas, de las cuales pocas se pudieron recomponer.

A más de una década de aquella mañana, donde pasajeros esperaban tener un día cotidiano, el tren n° 3772 de la línea Sarmiento no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención.

Así sacaron a Leonardo Sarmiento, tres horas después de la colisión

A las 8.33, misma hora en la que ocurrió la tragedia, familiares y amigos de víctimas se acercaron al andén 1 donde se hizo sonar la sirena para recordar a las víctimas y luego se pudo oír el nombre de cada uno de los 52 pasajeros que perdieron la vida.

Uno de los sobrevivientes y que tiene como imagen de recuerdo de la mañana fatídica su rescate entre los fierros, Leonardo Sarmiento, habló minutos antes con Ari Paluch por Radio Rivadavia y recordó: “Siempre pasaba algo con los trenes o tenían poco frenos o te lo cancelaban porque directamente no andaban”.

Leonardo vivía en provincia y todos los días realizaba el viaje en el Tren Sarmiento para ir a Capital Federal a trabajar de changas. A pesar de que parecía ser un día cotidiano, la tragedia se cruzó sobre su camino: “Una vez tenía que pasar algo y nos pasó a nosotros”.

“A los trenes les costaba frenar, muchas veces se pasaban de largo y tenían que volver para atrás. Según pericias ese tren nunca tuvo que haber salido”, sostuvo Sarmiento.

Así fue el choque

Al ser consultado sobre el momento de la colisión, Leonardo señaló: “Estaba del otro lado sobre la puerta y lo último que recuerdo es una explosión y una nube de humo. No sé cómo llegué a la ventanilla. Cuando me desperté estuve consciente siempre hasta que me sacaron que fueron casi tres horas después”.

“A mi lado había un chico muerto y enfrente uno con las piernas muy apretadas y el cuerpo afuera, nadie se podía mover. Cuando cortaban los fierros tenían que tener mucho cuidado”, indicó.

Con relación a las heridas que sufrió y el tratamiento prolongado, que continúa hasta el día de hoy, señaló: “Estuve dos meses y medio internado por aplastamiento de ciatico, quebradura de tobillos y pelvis y rotura múltiple de ligamentos. Tuve entre cuatro y cinco cirugías. Vivo con dolores”.

Por último, Sarmiento manifestó enojo al confirmar que todavía no recibieron ninguna compensación del Estado por la tragedia.