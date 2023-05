A 100 días de Francia 2023, el torneo que promete marcar un antes y un después en Mundiales de Rugby

De a poco la ansiedad por el comienzo de la Décima Copa del Mundo de Rugby va ganando terreno. El miércoles 31 de mayo se presentó en pleno corazón de París la cuenta regresiva para el Kick off de Francia 2023, el torneo que promete marcar un antes y un después en la historia de los Mundiales ovalados. El Arco del Triunfo se tiño de Rugby y toda Francia espera con ansias el viernes 8 de septiembre cuando su seleccionado Les Blues enfrente a los All Blacks en la capital gala, un debut soñado para los organizadores.

Los números que se manejan en cuenta o entradas ya vendidas, cantidad de personas que asistirán al torneo, y el efecto que produce un evento de esta magnitud, que se ubica solo por detrás del Mundial de Futbol y los Juegos Olímpicos.

Tras su paso por Sudáfrica, del país de los últimos campeones, la Webb Ellis, el preciado trofeo que levantan los campeones, llegó a Francia. El encargado de escoltar la Copa fue el sudafricano Tendai Mtawarira, histórico forward de los Springboks, campeón en Japón 2029.

Agenda ovalada

No sólo para los fanáticos del rugby, sino del deporte, para agendar el jueves 8 de septiembre a las 16.15 (hora argentina) en París. En primer lugar la ceremonia de inauguración y luego el plato fuerte, un duelo que tiene mucha historia mundialista, incluso ambos seleccionados protagonizaron dos finales, además cruces en instancias decisivas: Francia vs. Nueva Zelanda o Les Blues vs. All Blacks. Ni los organizadores imaginaron que el sorteo les brindaría este inicio de torneo.

Un día después, el sábado 9 de septiembre en Marsella a las 16 (hora argentina), Los Pumas debutarán por tercera vez ante Inglaterra, equipo al que nunca pudo derrotar en Copas del Mundo, el record es de tres triunfos ingleses en igual cantidad de enfrentamientos. Todos en fase de grupos, el 27 de mayo de 1995 en Durban: Argentina 18, Inglaterra 24; el 10 de septiembre de 2011 en Dunedin: Argentina 9, Inglaterra 13 y el 5 de octubre de 2019 en Tokio: Argentina 10, Inglaterra 39.

El segundo encuentro que jugarán los dirigidos por el australiano Michael Cheika será ante Samoa el viernes 22 de septiembre a las 12.45 en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne.

El tercer compromiso del grupo D para Argentina será ante Chile, el sábado 30 de septiembre a las 10 (hora argentina), en Stade de la Beaujoire de Nantes, y en el mismo estadio pero ocho días después (domingo 8 de Octubre), Los Pumas se medirán con Japón desde las 8 (hora argentina).

Números y datos que asombran

Desde Francia 2023, ente organizador del Mundial junto a World Rugby informaron cifras impactantes. En primer lugar la prestación de las medallas del torneo hechas de teléfonos reciclados, recolectados a través de la iniciativa en el rugby comunitario

Luego se confirmó que RWC 2023 es la edición con mayor velocidad en la venta de entradas, con casi 2,5 millones ya vendidos y unos 600 mil fanáticos que viajarán para disfrutar de la mayor celebración de la unión del rugby.

La aprobación pública francesa supera el 90%, con el 74% de la población de la nación anfitriona que planeando interactuar con RWC 2023

Se presentaron los planes de las impactantes Aldeas de Rugby que proporcionarán áreas de celebración para los fanáticos locales e internacionales en las ciudades anfitriones de Francia.

El evento de rugby más popular de la historia

Los organizadores del torneo dieron a conocer los resultados de la encuesta pública que establece a esta Rugby World Cup como la más popular e impactante, al afianzarse la fiebre del rugby.

El 90% de los franceses apoyan al país como anfitrión de Rugby World Cup, con un 76% uniéndose a las celebraciones en estadios, las Aldeas de Rugby en las ciudades anfitrionas o a través de medios y la cobertura televisiva

Se esperan más de 600 mil visitantes internacionales uniéndose a las celebraciones en Francia, un récord para una Rugby World Cup

Las entradas se vendieron en tiempo récord – todas las entradas disponibles se vendieron un año antes y Francia 2023 romperá el récord de asistencia de RWC 2015

El 72% de quienes compraron entradas asistirá con la familia, y el 45% con amigos, subrayando la celebración de la unión.