8M: imponente marcha en Rosario contra los femicidios y la precarización salarial y laboral

Por séptimo año consecutivo mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries tomaron las calles en otra histórica jornada de lucha este miércoles 8 de marzo. Las actividades comenzaron a las 10 con ferias en la plaza San Martín, números artísticos y ya en el atardecer la tradicional marcha hacia el Monumento Nacional a la Bandera, donde se leyó la proclama acordada entre las organizaciones del Comité de Articulación Lesbotransfeminista. Bajo la consigna “la deuda es con nosotres”, exigieron el reconocimiento de las tareas no remuneradas de cuidado y comunitarias, terminar con la brecha salarial, la feminización de la pobreza y la precarización laboral que afecta en mayor medida a mujeres y disidencias. El grito contra los femicidios también formó parte de los reclamos, en particular tras el gran aumento de víctimas de crímenes vinculados a la narcocriminalidad y a las economías delictivas.

Pese al calor cientos de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries comenzaron a congregarse de a poco en la plaza San Martín. Ya a las 17, todas se encolumnaron para partir una hora después hacia el Monumento Nacional a la Bandera. La plaza volvió a teñirse de violeta y verde, entre glitter, banderas, pancartas y abanicos para exigir el reconocimiento de las tareas de cuidado y gritar contra la feminización de la pobreza, la brecha salarial y la precarización laboral que afecta principalmente a mujeres y disidencias.

“Nos movilizamos por las tareas domésticas que recaen sobre nosotras, por la triple y cuarta jornada laboral, por el aumento de la feminización de la pobreza, por la real implementación del cupo laboral trans”, dijo Majo Poncino, del Movimiento Evita.

“Expresamos y visibilizamos las desigualdades existentes que transitamos cotidianamente, mostrar la fuerza cuando nos ausentamos en los espacios de cuidados y cotidianos y nos volvemos presentes en las calles para que nuestras voces se escuchen, para que la violencia machista cese, para frenar y transformar la justicia patriarcal, racista, corporativa, antidemocrática, cómplice y garante de la reproducción de las violencias, con un femicidio cada 24 horas”, agregó.

Viviana Della Siega, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito destacó el reclamo contra el pago de la deuda y el reconocimiento a las tareas de cuidado: “Reclamamos por el reconocimiento de las tareas de cuidado y trabajo no remunerativo que hacen las mujeres. Nos oponemos al pago de la deuda, decimos que la deuda es con nosotras y que la paguen quienes la tomaron. Marchamos contra la precarización laboral y para que no se bajen las ayudas sociales a las madres de familia”.

En tanto, Karla Ela Ojeda, de la Comunidad Travesti Trans Rosario, señaló: “Desde el colectivo Travestis Trans y de Identidades Feminizadas venimos a reivindicar la lucha y acompañando las problemáticas. Pese a los avances, el acceso al trabajo sigue siendo un problema. El acceso a vivienda social, y el cupo laboral trans es limitado en la actualidad. Pedimos una Ley de Reparación Histórica post dictadura para las compañeras perseguidas por el Código de Faltas en Santa Fe”.

Mientras que, por su lado, Mabel Gamarra destacó que “los 8 de marzo ya son una fiesta”. “Lo sentimos así porque festejamos lo que hemos sostenido y el compromiso de lucha. Las consignas son Igualdad, Justicia, Paz y una sociedad más justa para todas, todos y todes. Pedimos el reconocimiento de los trabajos de cuidados que han sido gratuitos. Si todo ese trabajo fuera remunerado el Producto Bruto nacional sería distribuido de manera diferente. No vamos a parar hasta conseguir la igualdad”, manifestó.

En números

Según el Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos, en lo que va de 2023 y a nivel nacional se registraron 39 asesinatos de violencia extrema por odio de género, entre los cuales identificaron un travesticidio, 36 femicidios directos y 2 femicidios vinculados, es decir que estuvieron en la línea de fuego o fueron asesinadas como sujeto de venganza o para generar un mal mayor. Suman 1808 víctimas entre 2015 y 2022.

En Santa Fe, se registraron 14 femicidios y 9 transtravesticidios vinculados con la narcocriminalidad y economías delictivas en 2021; mientras que en 2022 treparon a 48 las muertes violentas en este tipo de contextos, sumado a 20 femicidios/transtravesticidios. En los dos primeros meses de 2023 se registraron 10 muertes violentas.

Las cifras publicadas por el Censo 2023 muestran que las mujeres son el 52% de la población argentina, sin embargo ganan un 26,3% menos que los hombres en promedio en todo el país. En Santa Fe, se registró una distancia incluso mayor: un hombre gana un 29,4% más que una mujer. La provincia ocupa el cuarto puesto entre los distritos con la brecha salarial por género más importante del país, superada por Santa Cruz (36,5%), Chubut (35,9%) y Buenos Aires (29,5%).

Según la última Encuesta del Uso del Tiempo de 2021 del Indec, las mujeres dedican en promedio 6 horas y media a los trabajos no remunerados mientras que los varones lo hacen por poco más de la mitad. Esta desigualdad en la distribución de los trabajos no pagos incide directamente en la desigual distribución de ingresos.

