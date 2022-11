“28J NY”: La muestra fotográfica internacional sobre la marcha del orgullo llega a Rosario

28J NY es una exposición fotográfica de imágenes captadas en las calles del Soho de Nueva York durante el desfile del orgullo gay. La peculiaridad de la muestra radica en que el objeto de las fotografías recae en los espectadores de las celebraciones y no en los protagonistas. A través del público captado con su cámara, Justo Almendros transmite el espíritu pacífico y festivo de lo que están viviendo. Las fotos transmiten la cultura, la alegría, el orgullo y la celebración, desde los ojos de quienes miran la marcha desde balcones, colgando de las escaleras de incendios de los edificios de ladrillo, ventanas o la calle, creando su propia narrativa histórica.

La manifestación está reflejada, a modo de espejo simbólico, en el ambiente festivo y las emociones que suscita en aquellos que eligen el otro lado para participar en la realidad. El marco elegido por Almendros para este trabajo no es arbitrario: es una capa simbólica más que añade al juego de representaciones.

La fuerza expresiva de las imágenes de 28J NY radica en el desplazamiento de la mirada hacia el efecto, las luces y sombras metafóricas del espacio y de la heterogeneidad de los espectadores – actores, símbolo del engranaje sociocultural del siglo XXI.

“Estando en la marcha del orgullo gay en Nueva York, me planteo qué quiero ver o qué está pasando. Desde el principio pensaba que había una reivindicación social antes que nada y luego estaban los grupos de personas que querían ver y otras que querían ser vistas. Había un millón de personas: estaban quienes desfilan disfrazados queriendo captar la atención y también estaban quienes, de forma más íntima, más relajada, más real, estaban observando lo que estaba pasando en esa demostración social, y son los espectadores anónimos que están en los balcones los que yo decido fotografiar. Estos espectadores se mueven a otro ritmo, le dedican horas a ver lo que está pasando, a divertirse con una fiesta, pero siempre pensando que la marcha es una reivindicación social”, expresó Almendros, el fotógrafo, pintor, escultor y artista multimedia nacido en Sevilla en 1957 y que con sus obras recorre el mundo.

“Traer la muestra a Rosario es un sueño. Yo conocía Buenos Aires y he conocido Rosario a través de amigos con los que he coincidido en Barcelona, Madrid o Marruecos, como Darío Grandinetti, que es defensor de Rosario y un portador de su cultura, y me fue adentrando en la ciudad. Hablando con rosarinos, me fui conectando con el lugar y me hizo ilusión, me apetecía conocerla y que la muestra fuera en la Universidad Nacional de Rosario lo cerró perfecto. Yo solo expongo en museos y universidades, de hecho, jamás expuse en una galería de arte. Esta muestra fue exhibida en la Universidad de Alicante, en el museo antropológico Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramanet donde la inmigración era muy parecida a la de Nueva York, en Praga, Shanghai y Japón”, agregó el autor.

Para agendar

Las fotografías, que fueron tomadas el 28 de junio de 2006 y recorren el mundo desde hace 15 años, podrán verse desde este viernes 11 al miércoles 30 de noviembre en el Espacio Cultural Universitario (ECU), de San Martín 750 desde las 19.30 con entrada libre y gratuita. La muestra se podrá visitar de martes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 19.