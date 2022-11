“022” de Joako 22 se consagró como el mejor disco rosarino del año en los Rosario Edita

Los premios Rosario Edita fueron entregados este martes en una noche de mucha emoción que dio cuenta de la gran producción discográfica que tiene la ciudad. La ceremonia tuvo lugar en el Galpón 11 y contó con la conducción de Gabriel Bisang y Lucila Campos Wainer.

La primera categoría en entregarse fue la de cantautor/cantautora/ trovador/trovadora que quedó para Trapo con su disco Domingo. El músico fue el encargado de dar las buenas noches, agradecer a quienes participaron en el disco y a todos los nominados en la terna señalando la calidad de los materiales que hay y el hecho de que, gracias a los premios, descubrió discos que no sabía que se habían editado.

En la segunda categoría premiada, la de mejor álbum de hip hop/rap/trap, apareció sobre el escenario quien al final de la noche sería quien se alzara con el premio mayor, el de mejor disco del año, Joako 22 con su material 022. “Es muy fuerte para mi recibir este premio. Para mí 022 fue como ese piso artístico, esa búsqueda interior en la que uno se encuentra con lo que quiere hacer. Encontrarse de esa forma con la música, con lo que quiere hacer y que llegue a tener este reconocimiento es muy lindo. Más allá de que siento que son cuestiones materiales que no son lo trascendental realmente, pero siento mucho agradecimiento a toda la gente que participó del disco, a mi familia. Es un disco en el que hay mucha gente involucrada, más de 20 artistas. No me gano yo el premio, sino también toda la gente que participó y que lo escucharon haciendo que llegue hasta acá”, dijo Joako 22 y le dedicó el premio a su abuelo.

Entre otras categorías, ganadores y ganadoras, los Rosario Edita destacaron los materiales de Yara Dúo (Así como alumbrar, folklore), Julián Miretto y La Turbina (Fugitivo, rock/blues), Lichi (Tecnología, pop/indie pop/synth Pop), Pablo Juárez (Encuentros, jazz) y Portátiles Steady Club (Ghettos, ska/reggae/fusión).

Además Depende de ti de La Vanidosa se consagró como mejor disco de cumbia, Cuentos Aislados de Los Cuentos de la Buena Pipa como mejor álbum de música electrónica/experimental y Deja que ladren de Disgusting se quedó con la estatuilla en la categoría metal/hard Rock.

“La música rosarina tiene mucho potencial, hay que escuchar y apostar a la música que hay acá. Tenemos todo para ser materia cultural de Argentina”, dijo Joako 22 para agradecer el premio a Disco del Año, galardón que cerró la velada.

🏆 Felicitaciones a ganadoras y ganadores de los premios #RosarioEdita de este 2022. 🎶 Un orgullo para rosarinas y rosarinos contar con este nivel de música local. 💿 El premio a mejor disco fue para: Joako 🎵💪 pic.twitter.com/ctrqSA2U2v — CulturaRosario (@CulturaRosario) November 16, 2022