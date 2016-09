Zeta Bosio trae su nuevo proyecto

“Después de muchos años de no intentar nada comencé a girar con mi nueva banda, Shoot The Radio, con sueños renovados y mucho entusiasmo, junto a Fernando Montemurro, el único artista que no me dio la espalda cuando llevaba adelante mi discográfica”. La frase cierra el libro “Yo conozco ese lugar”, de Zeta Bosio, editado hace algunos meses por Planeta.

Zeta está en Rosario, y entre una gran agenda de prensa, vino a compartir ese proyecto que mantiene con Fernando Montemurro llamado Shoot The Radio, en un concierto que brindarán este viernes a las 21 en el Galpón de la Música, ubicado en la Franja del Río.

En una breve charla telefónica que mantiene con Elciudadanoweb, el músico se refiere a esa frase que cierra su libro:

—Lo importante es la lealtad y los códigos. Pero más allá de eso, quiero decir que es muy lindo este recibimiento en Rosario, donde todos están muy entusiasmados. Estoy feliz con este comienzo que empieza en Rosario. Vamos a tocar con dos bandas de la ciudad que completarán un concierto que va a estar muy bueno.

Al mencionar la génesis de este proyecto que mixtura el rock denominado “progresivo” con la electrónica, Zeta lo explica: “Hace dos años nos propusimos hacer una dupla productiva que termine en buenas canciones. La pauta fue que yo tenía ganas de tocar el bajo, y con Fernando habíamos compartido trabajos en mi discográfica “Alerta Discos”, donde hicimos muchas cosas juntos, un par de discos y hasta salimos de gira por el país y afuera. Nos llevamos muy bien, con amistad real. Yo tenía ganas de tocar el bajo, lo había intentado con el grupo La Ley pero me di cuenta que no iba a funcionar, me encontré con él y nos propusimos explorar un poco el rock sinfónico combinado con electrónica, como cuando en los 70 aparecieron los teclados y podían hacer rock acompañados por sonidos sinfónicos, digamos que un poco se apoderan de los teclados para crear el rock sinfónico, con un sintetizador podían imitar a una orquesta. Tomando ese parámetro nos pusimos a experimentar de vuelta y nos encontramos con algo súper fresco”.

El ex Soda Stéreo termina diciendo: “Puedo definir Shoot The Radio como una combinación de rock de los setenta o rock progresivo, con electrónica”.

Comentarios