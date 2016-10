Zeta Bosio conoce ese lugar y lo cuenta

Treinta años después del estallido de Soda Stereo, el fundador y bajista del popular grupo recuerda en sus memorias las experiencias vividas al estar en el ojo de la tormenta: su amistad con Gustavo Cerati y Charly Alberti, los distanciamientos y las reconciliaciones, los tríos y los proyectos solistas, los momentos más tristes de su vida y el presente con el proyecto Shoot The Radio y “Séptimo Día”. Zeta Bosio escribió sobre todas esas situaciones recorriendo la historia del trío más importante del rock de Sudamérica. Se llama “Yo conozco ese lugar”, publicado por Editorial Planeta.

— En el libro recordás minuciosamente situaciones y circunstancias fundacionales de Soda Stereo con una memoria prodigiosa; a la vez el texto transmite momentos muy sensibles en los que descarnadamente contás situaciones terribles (profesionales y privadas). ¿Cuánto tiempo dedicaste a la redacción del libro y cómo fue el proceso?

— Desde el punto de partida del libro hasta que lo cerré fue un trabajo que duró cuatro años, y donde los últimos dos fueron muy intensos. Porque Soda Stereo fue algo natural, donde lo que nos pasó fue increíble, desde el lado de la historia de personas normales como éramos nosotros, gente de clase media que terminó involucrada en un proyecto que terminó transformándose en la banda de rock más importante de Latinoamérica. Me pareció interesante contar cómo se fueron dando las cosas, y uno siempre vuelve a las raíces, muchas cosas que nos pasaron fueron increíbles y en el libro las cuento como anécdotas. Mi señora Stefanía fue la que me impulsó a hacer el libro para volcar todo esto en un registro que quede.

— El libro va desde la facultad, cuándo eran jóvenes, hasta la vuelta exitosa y maravillosa que fue la gira y el disco y DVD “Me verás volver”. Como decís hay anécdotas muy ricas contadas por un protagonista, como por ejemplo un consejo de Luca Prodán….

— Es que él tenía esa cosa corporativista italiana como de sindicato: Luca te daba consejos. Son anécdotas de situaciones que se dieron en los subsuelos donde se estaba gestando la movida que iba a venir unos años después, con Sumo, nosotros, los Cadillacs y muchos otros que no trascendieron tanto pero que estaban, como La Sobrecarga o Los Enanos….

Más allá de la salud de Gustavo Cerati, Zeta aborda en el libro situaciones dolorosas. En este registro, el bajista logra diferenciar su relato de otras publicaciones que intentaron contar el fenómeno de Soda, porque él lo escribe primera persona, involucrado. Aparecen en el texto situaciones de disputas, desencuentros y peleas del trío, se marcan claramente las diferencias que existieron en determinados momentos entre Gustavo Cerati, Charlie Alberti y el propio Zeta. También hay algunas páginas que hablan del fallecimiento de su pequeño hijo de dos años, y el acompañamiento en la recuperación de Simón, tras sobrevivir al terrible accidente de tránsito.

—Contás en el libro las relaciones entre los integrantes de Soda Stereo, y las reacciones ante situaciones privadas muy tristes que les tocaron vivir.

— Bueno no todo son rosas sin espinas porque la vida te da y te quita. Y en este libro está todo, la parte buena y las otras situaciones, que en verdad me costó volver a transitar para contarlas. También estuve dudando si las ponía en el libro o si quitaba esos capítulos, pero me pareció que la historia tenía que estar completa. No es una sola cosa, es un mundo de imágenes, pero está bueno saber que somos seres humanos, normales, a los que les pasó de todo.

— En el libro aparecen los desencuentros y las diferencias que vivieron con Gustavo en los últimos años de Soda, en relación a los acontecimientos que sucedieron después, ¿considerás que “Me verás volver” permitió cerrar heridas?

— Sí, por suerte. Ahora con el paso del tiempo uno lo ve como un “justo a tiempo”, en un momento ideal donde nos sacamos las ganas de volver a reencontrarnos y de no haber sido así, hubiese quedado algo raro y feo. Yo recuerdo que antes de “Me veras volver”, con Gustavo casi no hablábamos. Habían pasado diez años en los que no habíamos cruzado una palabra y era muy raro porque habíamos tenido una cosa muy linda, habíamos crecido juntos, en nuestros sueños, en la universidad, en la música, de ser nadie pasamos de ser chicos tímidos a convertirnos en lo que nos convertimos. Y haber compartido eso y no poder hablarnos era algo que no estaba bien. Nos merecíamos nosotros también ese reencuentro con la gente. Con ese festejo que fue increíble.

— Hay un momento muy importante en “Yo conozco ese lugar”, cuando contás sobre una reunión de los tres, antes de volver a tocar juntos….

— Era una costumbre que hacíamos cada tanto para agrupar fichas, reunirnos nosotros tres solos, sin nadie más. Siempre sentimos que eso era más allá de todo, que la banda éramos nosotros, esto no era un negocio que nos pasó por arriba, nosotros mantuvimos el control de la situación siempre.

Para Zeta Bosio, el mejor álbum de Soda Stereo

— No fueron muchos y sin embargo son todos buenos.Los disfruto en distintos momentos. “Dynamo” (1992), me parece un viaje elaboradísimo, y otro que también me gusta es “Sueño Stereo” (1995). Son los discos que me ponen más contento, quizás porque tienen que ver con lo último que hicimos, o porque están más cerca de lo que hacemos ahora.

El “Séptimo Día”, según Zeta

—Entre las vivencias contadas en “Yo conozco ese lugar”, aparece la experiencia como productor del grupo “De la Guarda”, trabajando un perfil similar al del Cirque du Soleil, con quienes estás trabajando en el espectáculo sobre Soda Stereo. Ese puntapié inicial fue un antecedente de esta producción internacional que es “Séptimo Día”.

—Son las vueltas de la vida, cómo terminamos involucrados con una compañía del estilo, haciendo un espectáculo que es increíble, donde se puede combinar circo con rock, la verdad es que es una oportunidad que me pareció re loca, así como con De la Guarda o con Michael Jackson. “Séptimo Día” va a tener su propio color porque Soda Stereo hizo una música distinta, como lo hemos charlado con Michel Laprise y Chantal Tremblay, los directores de esta producción del Cirque du Soleil. De hecho, ellos me dicen que es para poner la música bien fuerte así como les pasó con el espectáculo que hicieron sobre The Beatles, aunque no sé si ese público se banca tanto volumen con ellos, en cambio con Soda es un concierto de rock.