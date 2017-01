“Yo quería ser colectivera”

Analía Fusari quiso ser colectivera durante diez años. Varias veces llevó su currículum a las empresas de transporte de la ciudad, pero siempre le decían que no empleaban a mujeres. Fue recién en 2015, cuando por la tele se enteró de que La Mixta abría la convocatoria para candidatas a sentarse al volante de sus unidades. Se presentó y la llamaron. Meses después, empezó a atravesar la ciudad al mando del 112, un ómnibus que no se había tomado nunca en su vida. Hoy, de la planta de 400 conductores que tiene la compañía de colectivos, Analía es la única mujer y llama a otras colegas a subir al bondi por la puerta del conductor.

Anteriormente otras tres chicas formaron parte del equipo de choferes de La Mixta, pero por distintos motivos ninguna continuó. Es que, según informaron desde la Secretaría de Transporte municipal, si bien se trata de un trabajo “bien pago”, con un sueldo inicial de 26 mil pesos, son pocas las mujeres que se inscriben para ser conductoras de transporte público. Por eso, esta semana se lanzó una convocatoria a mujeres que quieran ponerse al volante de las unidades de La Mixta en el marco de una serie de políticas de género impulsadas por el municipio.

“Este es un trabajo como cualquier otro. Así como hay mujeres policías, bomberas o inspectoras de tránsito, también puede haber conductoras de colectivo. Es algo que solía ser muy machista o que sólo hacían los hombres, pero lo cierto es que la gente está acostumbrada a que las mujeres ocupemos lugares y hay muy buena aceptación tanto de mis compañeros como de los pasajeros”, contó Analía a El Ciudadano.

En 2015, Analía se enteró por un amigo que La Mixta estaba buscando a mujeres para desempeñarse como choferes. Después vio el anuncio en la televisión, y no dudó un segundo. Es que ya hacía diez años que había decidido que lo que más quería era ser colectivera, pero hasta ese momento la oportunidad nunca se había presentado. Cada vez que llevaba su currículum a un lugar le decían que “por el momento no buscaban chicas”.

Analía cuenta que el día que la llamaron para la capacitación se puso muy feliz. Durante 17 días hizo los cursos, y demostró sus habilidades al volante. Después, vino el período de prueba de tres meses. “Al poco tiempo me llamaron para decirme que había quedado efectiva y me asignaron la línea 112. Yo siempre usé transporte público pero nunca en mi vida me había subido a un 112”, contó la mujer que hace nueve meses se convirtió en una nueva integrante de la planta de 400 conductores de La Mixta.

“Cuando empecé me di cuenta de que el recorrido que hace me encanta porque pasa por toda la ciudad: arranco en Ovidio Lagos al fondo, paso por todo el centro y termino en el barrio 7 se Septiembre, en el norte de Rosario”, agregó.

Analía nació y se crió en zona sur, donde hoy continúa viviendo. En ese barrio tuvo tres hijos que hoy son veinteañeros y que cada tanto la acompañan a viajar a bordo de su nave azul y gris. La colectivera aprendió a manejar a los 14 años sola, con un poco de ayuda de uno de sus siete hermanos. Desde ese entonces, manejar es lo que más le gusta: “Antes trabajaba por mi cuenta, haciendo distribución de cosas o mandados. Siempre hice trabajos en los que tenía que manejar porque me gusta eso de moverse de un lado para el otro”.

El recorrido diario que hace es de dos vueltas y media y asegura que el colectivo es el vehículo que más le gusta pilotear: “Lo prefiero al auto, incluso creo que soy mejor al volante del bondi”.

Hoy Analía es la única mujer en la empresa La Mixta y, si bien los pasajeros se sorprenden al verla e incluso la felicitan, para ella el trabajo “es lo más normal del mundo”.

“Yo me siento una más, nunca nadie me discriminó, mis compañeros siempre me integraron y los pasajeros me respetan como yo a ellos. Es un trabajo que está muy bueno, por eso me parece excelente que se siga abriendo la convocatoria y que cada vez seamos más las mujeres manejando los colectivos de la ciudad”, concluyó.

“Combatir estereotipos”

“Con el objetivo de ampliar el campo de trabajo y generar nuevas oportunidades y espacios de participación, la Empresa Mixta de Transporte (EMTR) puso en marcha una búsqueda laboral orientada a las mujeres. La medida forma parte de las diferentes iniciativas que se vienen desarrollando en consonancia con las políticas de género de la Municipalidad”, dice un comunicado de prensa enviado esta semana que anuncia la nueva convocatoria laboral.

“Quienes deseen desempeñar estas funciones deben tener entre 21 y 38 años, contar con carnet de conducir D2, haber culminado sus estudios secundarios y, preferentemente, con experiencia en el transporte público de pasajeros. Las interesadas deben enviar su curriculum vitae a recursoshumanos@subitealamixta.com.ar”, marca la convocatoria.

Desde el Instituto Municipal de la Mujer celebraron la iniciativa de la empresa de transporte. “Poder correr a la mujer de las labores históricamente asociadas a su condición de género es una de las barreras a superar en pos de alcanzar la igualdad”, señaló el área, reconociendo así además a la Dirección de Empleo de la Secretaría de la Producción, que brinda asesoramiento para el proceso de selección. “Esto nos habla de una ciudad que se ocupa en combatir estereotipos y avanzar en el reconocimiento de derechos, en este caso el empoderamiento de las rosarinas que implica abrir nuevos caminos para la independencia económica”, celebraron en el Instituto Municipal de la Mujer.